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Borsa günü düşüşle tamamladı

12.03.2020 18:30

Son güncelleme : 12.03.2020 18:40
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 7,26 değer kaybıyla 93.639,50 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7.326,77 puan azalırken, toplam işlem hacmi 8,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 8,06, holding endeksi yüzde 7,13 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında kazandıran olmazken, en çok gerileyen yüzde 18,83 ile spor oldu.

Dünya borsalarındaki satıcılı seyre paralel olarak güne düşüşle  başlayan BIST 100 endeksi, 92.853,67 puana kadar geriledikten sonra 93.500 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle küresel  pay piyasalarındaki satıcılı seyrin, ABD'nin Avrupa'dan gelecek uçuşları 30 gün süreyle askıya alması ve İtalya'da ticari faaliyetlerin durdurulmasıyla artarak  devam ettiğini vurguladı.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı toplantısında teşvikleri  genişlettiğini duyurmasına karşın Avrupa borsalarında yüzde 10'a varan düşüşler  görüldüğünü ve BIST 100 endeksi üzerindeki satış baskısının da arttığını belirten  analistler, yarın yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini aktardı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 ve 91.000 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin ocakta, 2019'un aynı dönemine göre yüzde  8,5 artmasını bekliyor. Ocakta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim  endeksinin ise yıllık bazda yüzde 8,6 artacağı tahmin ediliyor.






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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 2,76 80.376.062 % 20,00  
VKING 3,91 14.638.383 % 15,00  
PINSU 2,69 28.721.614 % 13,50  
ECILC 4,51 488.037.592 % 13,03  
SELEC 8,16 234.888.811 % 10,57  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8908 7,9303 % -0,61  
Frank 6,6082 6,6480 % 0,21  
Riyal 1,6702 1,6786 % 1,23  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.574 1.575 -60,69  
Altın Gr. 318 319 -8,13  
Cumhuriyet 2.120 2.152 -71,00  
Tam 2.114 2.168 -66,29  
Yarım 1.022 1.049 -32,06  
Çeyrek 512 524 -16,03  
Gümüş.Ons 15,76 15,80 -0,97  
Gümüş Gr. 3,20 3,21 -0,15  
B. Petrol 33,60 33,60 -2,19  
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