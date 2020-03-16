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Borsa günü düşüşle tamamladı

16.03.2020 18:27

Son güncelleme : 16.03.2020 18:41
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 8,07 değer kaybıyla 87.888,34 puandan tamamladı.



AA

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7.716,89 puan azalırken, toplam işlem hacmi 6,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 8,30, holding endeksi yüzde 8,72 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında kazandıran olmazken, en çok gerileyen yüzde 9,94 ile ulaştırma oldu.

Analistler, başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere merkez bankalarının faiz indirmesi ve parasal genişlemeye gitmesine rağmen, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının küresel ekonomiye olası etkilerinin, dünya borsalarında panik satışlarına neden olduğunu kaydetti.

Borsa İstanbul'un da küresel pay piyasalarına paralel satıcılı bir seyir izlediğini belirten analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam edeceğini ifade etti.

Analistler, yarın yurt dışında ABD'de sanayi üretimi ve Almanya'da ZEW endeksleri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 85.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:0587.888
Değişim :  -8,07% |  -7.716,88
Açılış :  92.264  
Önceki Kapanış :  95.605  
En Yüksek
92.264 En Düşük
86.853
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 3,00 103.056.585 % 9,89  
BMELK 1,18 290.341 % 7,27  
KUYAS 1,10 13.241.264 % 3,77  
IHGZT 4,00 128.896 % 3,36  
YAPRK 6,10 1.038.847 % 0,49  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8796 7,9191 % 1,70  
Frank 6,7405 6,7811 % 1,73  
Riyal 1,7038 1,7123 % 1,34  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.516 1.516 -13,72  
Altın Gr. 311 311 -0,33  
Cumhuriyet 2.037 2.068 -44,00  
Tam 2.029 2.083 -40,53  
Yarım 981 1.008 -19,60  
Çeyrek 492 504 -9,80  
Gümüş.Ons 13,14 13,18 -1,57  
Gümüş Gr. 2,72 2,73 -0,27  
B. Petrol 30,84 30,84 -3,01  
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