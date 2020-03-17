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Borsa günü düşüşle tamamladı

17.03.2020 18:32

Son güncelleme : 17.03.2020 18:32
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,26 değer kaybıyla 86.777,69 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.110,65 puan azalırken, toplam işlem hacmi 9,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,39  değer kazanırken, holding endeksi yüzde 2,50 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,88 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen yüzde 6,16 ile turizm oldu.

Analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), faiz  indirimi sonrasında borsadaki satış baskısının azaldığını belirtti.

TCMB Para Politikası Kurulu  bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan düşürerek yüzde 10,75'ten yüzde 9,75'e çekti. Banka, corona virüsün olası ekonomik ve finansal etkilerine karşı bir dizi tedbir aldı.

Yarın yurt dışında Euro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de inşaat izinleri  ve konut başlangıçları verileri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 80.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:0586.778
Değişim :  -1,26% |  -1.110,65
Açılış :  88.923  
Önceki Kapanış :  87.888  
En Yüksek
88.949 En Düşük
81.936
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 3,30 37.438.447 % 10,00  
SUMAS 7,87 5.169 % 9,92  
ISYAT 2,47 58.991.305 % 9,78  
PEKGY 2,06 10.470.193 % 9,57  
MTRYO 4,60 184.984 % 9,52  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7113 7,7500 % -2,02  
Frank 6,6418 6,6819 % -1,83  
Riyal 1,7041 1,7127 % -0,25  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.546 1.547 31,67  
Altın Gr. 317 318 4,10  
Cumhuriyet 2.085 2.117 49,00  
Tam 2.075 2.128 45,22  
Yarım 1.003 1.029 21,87  
Çeyrek 503 515 10,94  
Gümüş.Ons 13,06 13,10 0,18  
Gümüş Gr. 2,65 2,65 -0,02  
B. Petrol 29,70 29,70 -0,35  
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