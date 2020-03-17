Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,26 değer kaybıyla 86.777,69 puandan tamamladı.
Borsa günü düşüşle tamamladı
17.03.2020 18:32
Son güncelleme : 17.03.2020 18:32
AA
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.110,65 puan azalırken, toplam işlem hacmi 9,1 milyar lira
olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,39 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 2,50 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,88 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen yüzde 6,16 ile turizm oldu.
Analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), faiz indirimi sonrasında borsadaki satış baskısının azaldığını belirtti.
TCMB Para
Politikası Kurulu bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan düşürerek yüzde 10,75'ten yüzde 9,75'e çekti. Banka, corona virüsün olası ekonomik ve finansal etkilerine karşı bir dizi tedbir aldı.
Yarın yurt dışında Euro
Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçları verileri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 80.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.
18:0586.778
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -1.110,65
|Açılış
|: 88.923
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
88.949
En Düşük
81.936
18:056,4018
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0261
|Açılış
|: 6,4720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,4951
En Düşük
6,3989
18:057,0229
En Yüksek
|Değişim
|: -2,36%
|| -0,1700
|Açılış
|: 7,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,2016
En Düşük
7,0201
18:05317,89
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 4,46
|Açılış
|: 317,89
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
320,66
En Düşük
305,13
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,30
|37.438.447
|% 10,00
|
|SUMAS
|7,87
|5.169
|% 9,92
|
|ISYAT
|2,47
|58.991.305
|% 9,78
|
|PEKGY
|2,06
|10.470.193
|% 9,57
|
|MTRYO
|4,60
|184.984
|% 9,52
|
|TIRE
|3,51
|21.172.427
|% -10,00
|
|PENGD
|2,34
|7.140.511
|% -10,00
|
|DOAS
|6,12
|5.484.046
|% -10,00
|
|TURGG
|32,40
|410.283
|% -10,00
|
|CRFSA
|4,86
|2.687.398
|% -10,00
|
|THYAO
|7,98
|1.088.125.794
|% -3,04
|
|YKBNK
|2,05
|399.013.076
|% 0,99
|
|HALKB
|5,15
|290.451.562
|% 4,04
|
|VAKBN
|4,65
|279.180.298
|% 4,49
|
|PETKM
|2,83
|264.117.867
|% -3,41
|
|YKBNK
|2,05
|399.013.076
|% 0,99
|
|THYAO
|7,98
|1.088.125.794
|% -3,04
|
|IHLGM
|0,80
|106.296.732
|% -6,98
|
|ODAS
|1,18
|147.905.151
|% -5,60
|
|EKGYO
|1,11
|122.616.305
|% -1,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7113
|7,7500
|% -2,02
|
|Frank
|6,6418
|6,6819
|% -1,83
|
|Riyal
|1,7041
|1,7127
|% -0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.546
|1.547
|31,67
|
|Altın Gr.
|317
|318
|4,10
|
|Cumhuriyet
|2.085
|2.117
|49,00
|
|Tam
|2.075
|2.128
|45,22
|
|Yarım
|1.003
|1.029
|21,87
|
|Çeyrek
|503
|515
|10,94
|
|Gümüş.Ons
|13,06
|13,10
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|2,65
|2,65
|-0,02
|
|B. Petrol
|29,70
|29,70
|-0,35
|
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