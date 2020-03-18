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Borsa günü düşüşle tamamladı

18.03.2020 18:30

Son güncelleme : 18.03.2020 18:30
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,38 değer kaybıyla 85.576,61 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.201,08 puan azalırken, toplam işlem hacmi 7,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 3,59, holding endeksi yüzde 2,41 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,23 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen yüzde  4,27 ile metal, eşya, makina oldu.

Güne düşüş eğilimiyle başlayan daha sonra kayıplarını telafi ederek  87.824,55 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, tekrar bu seviyeden gelen satışlarla 85.500 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının küresel ekonomiye olası etkilerinin, dünya borsalarında satıcılı seyre neden olmayı sürdürdüğünü belirterek, salgına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam edeceğini ifade etti.

Yarın yurt içinde dış ticaret endeksleri, yurt dışında ise ABD'de  Philadelphia Fed İş Dünyası Görünüm Endeksi ve cari işlemler dengesi, Japonya'da  enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler,  teknik açıdan BIST 100 endeksinde 85.000 seviyesinin destek, 89.000 puanın direnç  konumunda olduğunu söyledi.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:0585.577
Değişim :  -1,38% |  -1.201,08
Açılış :  84.777  
Önceki Kapanış :  86.778  
En Yüksek
87.825 En Düşük
84.303
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ADANA 6,82 11.360.344 % 10,00  
RTALB 3,63 1.679.151 % 10,00  
ASLAN 34,76 1.389.183 % 10,00  
ISBTR 28.891,20 1.018.305 % 10,00  
AYCES 5,86 587.589 % 9,94  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6070 7,6452 % -1,05  
Frank 6,6434 6,6835 % 0,21  
Riyal 1,7200 1,7286 % 1,28  
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Alış Satış %  
Altın Gr. 310 311 -3,91  
Cumhuriyet 2.086 2.117 0,00  
Tam 2.078 2.131 2,96  
Yarım 1.004 1.031 1,43  
Çeyrek 504 515 0,72  
Gümüş.Ons 12,07 12,10 -0,53  
Gümüş Gr. 2,51 2,51 -0,09  
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