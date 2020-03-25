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Borsa günü düşüşle tamamladı

25.03.2020 18:37

Son güncelleme : 25.03.2020 18:37
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,25 değer kaybıyla 89.063,03 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 223,19 puan azalırken, toplam  işlem hacmi 13 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,64  değer kaybederken,  holding endeksi yüzde 1,32 değer kazandı. Sektör endeksleri  arasında en fazla kazandıran yüzde 8,84 ile spor, en çok gerileyen yüzde 3,25 ile  finansal kiralama, faktoring oldu.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek attığı adımlar ve teşvik paketlerine ilişkin olumlu haberlerle 92.000 sınırına kadar yükselen BIST 100 endeksi,  salgına ilişkin endişelerin devam etmesiyle bu seviyeden gelen satışlarla 89.000  sınırına geriledi.

Analistler, yarın yurt dışında ABD'de büyüme başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 90.000 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yeni hedefinin sırasıyla 95.000 ve 100.000  seviyeleri olacağını söyledi.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:0589.063
Değişim :  -0,25% |  -223,19
Açılış :  90.519  
Önceki Kapanış :  89.286  
En Yüksek
91.959 En Düşük
88.123
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GLRYH 2,42 9.513.416 % 10,00  
RYSAS 5,28 78.474.098 % 10,00  
NATEN 12,87 49.796.199 % 10,00  
HUBVC 16,50 109.171.711 % 10,00  
EGCEY 0,44 239.389 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,5313 7,5690 % 0,14  
Frank 6,5573 6,5968 % 0,74  
Riyal 1,7137 1,7223 % 0,65  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.609 1.611 -11,17  
Altın Gr. 335 336 -0,05  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,32 14,36 0,07  
Gümüş Gr. 2,98 3,00 0,04  
B. Petrol 27,05 27,05 -0,10  
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