Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,25 değer kaybıyla 89.063,03 puandan tamamladı.
Borsa günü düşüşle tamamladı
25.03.2020 18:37
Son güncelleme : 25.03.2020 18:37
AA
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 223,19 puan azalırken, toplam işlem hacmi 13 milyar lira
olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,64 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,32 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 8,84 ile spor, en çok gerileyen yüzde 3,25 ile finansal kiralama, faktoring oldu.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek attığı adımlar ve teşvik paketlerine ilişkin olumlu haberlerle 92.000 sınırına kadar yükselen BIST 100 endeksi, salgına ilişkin endişelerin devam etmesiyle bu seviyeden gelen satışlarla 89.000 sınırına geriledi.
Analistler, yarın yurt dışında ABD'de büyüme başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 90.000 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yeni hedefinin sırasıyla 95.000 ve 100.000 seviyeleri olacağını söyledi.
18:0589.063
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -223,19
|Açılış
|: 90.519
|
|Önceki Kapanış
|: 89.286
|
91.959
En Düşük
88.123
18:056,4589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0367
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,4969
En Düşük
6,3790
18:056,9769
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0469
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,0149
En Düşük
6,8970
18:05335,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,23
|Açılış
|: 335,76
|
|Önceki Kapanış
|: 335,99
|
341,49
En Düşük
328,77
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|2,42
|9.513.416
|% 10,00
|
|RYSAS
|5,28
|78.474.098
|% 10,00
|
|NATEN
|12,87
|49.796.199
|% 10,00
|
|HUBVC
|16,50
|109.171.711
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,44
|239.389
|% 10,00
|
|QNBFL
|143,20
|19.006.013
|% -9,99
|
|IHGZT
|3,27
|577.807
|% -6,57
|
|METAL
|0,61
|17.044
|% -6,15
|
|PEKGY
|2,30
|9.596.406
|% -5,35
|
|BRKO
|0,24
|176.972
|% -4,00
|
|ODAS
|1,25
|196.217.199
|% -1,57
|
|PGSUS
|28,56
|168.916.011
|% 9,93
|
|EKGYO
|1,15
|137.855.607
|% 0,00
|
|HUBVC
|16,50
|109.171.711
|% 10,00
|
|TKNSA
|4,86
|83.908.672
|% 9,95
|
|ODAS
|1,25
|196.217.199
|% -1,57
|
|IHLGM
|0,77
|80.416.740
|% 2,67
|
|ADESE
|0,96
|65.204.393
|% 3,23
|
|AVOD
|1,67
|60.123.547
|% 0,60
|
|OZKGY
|2,15
|44.011.140
|% -1,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5313
|7,5690
|% 0,14
|
|Frank
|6,5573
|6,5968
|% 0,74
|
|Riyal
|1,7137
|1,7223
|% 0,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.609
|1.611
|-11,17
|
|Altın Gr.
|335
|336
|-0,05
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,32
|14,36
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|2,98
|3,00
|0,04
|
|B. Petrol
|27,05
|27,05
|-0,10
|