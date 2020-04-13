Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,07 değer kaybıyla 96.398,64 puandan tamamladı.
Borsa günü yatay tamamladı
13.04.2020 18:21
Son güncelleme : 13.04.2020 18:36
AA
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 72,33 puan azalırken, toplam işlem hacmi 11,1 milyar lira
olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,59 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,97 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,16 ile ulaştırma, en çok gerileyen bankacılık oldu.
Gün içinde 97.312 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, kapanışa yakın ABD borsalarındaki gerilemeye paralel kazançlarını geri vererek günü yüzde 0,07 değer kaybıyla 96.398,64 puandan tamamladı.
Analistler, bu hafta Çin'de büyüme, ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yayımlanacak bazı verilerde yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının etkilerinin gözlemleneceğini ifade etti.
Yarın, yurt dışında, Çin'de dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 95.500 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 100.000 seviyesinin gündeme geleceğini söyledi.
18:0596.399
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -72,33
|Açılış
|: 95.463
|
|Önceki Kapanış
|: 96.471
|
97.312
En Düşük
95.019
18:056,7892
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 0,0921
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7972
En Düşük
6,7014
18:057,4039
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,0887
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4470
En Düşük
7,3088
18:05372,81
En Yüksek
|Değişim
|: 2,56%
|| 9,32
|Açılış
|: 372,81
|
|Önceki Kapanış
|: 363,48
|
372,88
En Düşük
360,89
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|24,86
|4.583.483
|% 10,00
|
|PETUN
|12,32
|19.238.089
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,73
|366.046.283
|% 10,00
|
|YBTAS
|5.740,00
|665.710
|% 10,00
|
|KLNMA
|44,44
|64.582.176
|% 10,00
|
|PRZMA
|4,35
|42.828.923
|% -9,94
|
|METAL
|0,84
|283.641
|% -9,68
|
|ROYAL
|1,68
|966.432
|% -9,19
|
|ETYAT
|1,31
|4.196.146
|% -7,75
|
|IHEVA
|2,57
|110.022.611
|% -7,22
|
|THYAO
|10,19
|1.782.488.559
|% 3,98
|
|GARAN
|8,46
|1.146.660.456
|% -1,97
|
|PGSUS
|56,00
|911.112.225
|% 9,91
|
|ASELS
|24,94
|518.930.916
|% -0,64
|
|GSRAY
|2,58
|504.661.652
|% 1,57
|
|GSRAY
|2,58
|504.661.652
|% 1,57
|
|YKBNK
|2,02
|382.018.371
|% -1,94
|
|THYAO
|10,19
|1.782.488.559
|% 3,98
|
|CEMAS
|1,03
|145.278.863
|% 9,57
|
|GARAN
|8,46
|1.146.660.456
|% -1,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4780
|8,5205
|% 1,95
|
|Frank
|6,9902
|7,0323
|% 1,22
|
|Riyal
|1,8013
|1,8103
|% 1,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.708
|21,50
|
|Altın Gr.
|372
|373
|9,21
|
|Cumhuriyet
|2.384
|2.442
|61,80
|
|Tam
|2.451
|2.512
|67,30
|
|Yarım
|1.192
|1.223
|30,90
|
|Çeyrek
|598
|612
|15,70
|
|Gümüş.Ons
|15,35
|15,39
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|0,03
|
|B. Petrol
|31,63
|31,63
|0,15
|