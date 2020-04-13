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Borsa günü yatay tamamladı

13.04.2020 18:21

Son güncelleme : 13.04.2020 18:36
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,07 değer kaybıyla 96.398,64 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 72,33 puan azalırken, toplam işlem hacmi 11,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,59 değer kaybederken, holding endeksi yüzde  0,97 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,16 ile  ulaştırma, en çok gerileyen bankacılık oldu.

Gün içinde 97.312 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, kapanışa yakın ABD borsalarındaki gerilemeye paralel kazançlarını geri vererek günü yüzde  0,07 değer kaybıyla 96.398,64 puandan tamamladı.

Analistler, bu hafta Çin'de büyüme, ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yayımlanacak bazı verilerde yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının etkilerinin gözlemleneceğini ifade etti.

Yarın, yurt dışında, Çin'de dış ticaret dengesi verilerinin takip  edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 95.500  üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 100.000 seviyesinin gündeme geleceğini  söyledi.






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Açılış :  95.463  
Önceki Kapanış :  96.471  
En Yüksek
97.312 En Düşük
95.019
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOKTA 24,86 4.583.483 % 10,00  
PETUN 12,32 19.238.089 % 10,00  
TSPOR 4,73 366.046.283 % 10,00  
YBTAS 5.740,00 665.710 % 10,00  
KLNMA 44,44 64.582.176 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4780 8,5205 % 1,95  
Frank 6,9902 7,0323 % 1,22  
Riyal 1,8013 1,8103 % 1,41  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.707 1.708 21,50  
Altın Gr. 372 373 9,21  
Cumhuriyet 2.384 2.442 61,80  
Tam 2.451 2.512 67,30  
Yarım 1.192 1.223 30,90  
Çeyrek 598 612 15,70  
Gümüş.Ons 15,35 15,39 -0,03  
Gümüş Gr. 3,34 3,35 0,03  
B. Petrol 31,63 31,63 0,15  
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