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Borsa günü yükselişle tamamladı

27.05.2020 18:31

Son güncelleme : 27.05.2020 18:38
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,87 değer kazancıyla 104.953,50 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.929,16 puan artarken, toplam  işlem hacmi 16,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,17, holding endeksi yüzde 2,34 değer  kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 9,36 ile ulaştırma,  en çok gerileyen ise yüzde 1,20 ile iletişim oldu.

Analistler, küresel piyasalarda yeni tip corona virüs (Kovid-19)  salgınına ilişkin azalan endişelerle birlikte ekonomilerin yeniden açılma  sürecinin risk iştahını artırdığını, Borsa İstanbul'da da küresel pay  piyasalarına paralel güçlü alıcılı bir seyrin gözlemlendiğini söyledi.

Yarın yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de  büyüme, Avro Bölgesinde ekonomik güven endeksi, Almanya'da enflasyon başta olmak  üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan  BIST 100 endeksinde 106.000 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05104.954
Değişim :  1,87% |  1.929,16
Açılış :  103.798  
Önceki Kapanış :  103.024  
En Yüksek
105.495 En Düşük
103.798
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IHGZT 3,85 16.252.395 % 10,00  
GLBMD 4,07 4.525.635 % 10,00  
RODRG 2,64 929.704 % 10,00  
TAVHL 20,58 353.377.770 % 9,99  
THYAO 12,33 1.688.618.538 % 9,99  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2511 8,2925 % 0,08  
Frank 6,9611 7,0030 % 0,70  
Riyal 1,7983 1,8073 % 1,14  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.702 1.702 -8,79  
Altın Gr. 370 370 1,56  
Cumhuriyet 2.402 2.432 1,40  
Tam 2.473 2.495 1,60  
Yarım 1.207 1.220 0,70  
Çeyrek 603 611 0,90  
Gümüş.Ons 17,09 17,12 -0,02  
Gümüş Gr. 3,71 3,72 0,03  
B. Petrol 34,43 34,43 -1,74  
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