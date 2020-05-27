Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,87 değer kazancıyla 104.953,50 puandan tamamladı.
Borsa günü yükselişle tamamladı
27.05.2020 18:31
Son güncelleme : 27.05.2020 18:38
AA
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.929,16 puan artarken, toplam işlem hacmi 16,7 milyar lira
olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,17, holding endeksi yüzde 2,34 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 9,36 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 1,20 ile iletişim oldu.
Analistler, küresel piyasalarda yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin azalan endişelerle birlikte ekonomilerin yeniden açılma sürecinin risk iştahını artırdığını, Borsa
İstanbul'da da küresel pay piyasalarına paralel güçlü alıcılı bir seyrin gözlemlendiğini söyledi.
Yarın yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de büyüme, Avro Bölgesinde ekonomik güven endeksi, Almanya'da enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.000 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.
18:05104.954
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 1.929,16
|Açılış
|: 103.798
|
|Önceki Kapanış
|: 103.024
|
105.495
En Düşük
103.798
18:056,7754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0501
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7837
En Düşük
6,6969
18:057,4353
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0445
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4753
En Düşük
7,3528
18:05370,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,04
|Açılış
|: 370,78
|
|Önceki Kapanış
|: 368,62
|
372,75
En Düşük
368,43
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|3,85
|16.252.395
|% 10,00
|
|GLBMD
|4,07
|4.525.635
|% 10,00
|
|RODRG
|2,64
|929.704
|% 10,00
|
|TAVHL
|20,58
|353.377.770
|% 9,99
|
|THYAO
|12,33
|1.688.618.538
|% 9,99
|
|AYCES
|29,34
|2.064.633
|% -10,00
|
|EKIZ
|9,99
|766.842
|% -10,00
|
|ISATR
|373.422,90
|373.423
|% -10,00
|
|ISBTR
|53.550,00
|1.320.999
|% -10,00
|
|CMENT
|35,20
|6.412.819
|% -9,97
|
|GARAN
|7,64
|1.989.464.646
|% 1,33
|
|THYAO
|12,33
|1.688.618.538
|% 9,99
|
|ASELS
|30,08
|1.020.823.935
|% 2,73
|
|PGSUS
|59,10
|902.118.071
|% 9,95
|
|TUPRS
|83,90
|868.709.804
|% 4,68
|
|EKGYO
|1,43
|377.154.423
|% 5,15
|
|GARAN
|7,64
|1.989.464.646
|% 1,33
|
|GSRAY
|2,87
|544.242.025
|% 6,69
|
|YKBNK
|2,21
|404.700.578
|% 0,91
|
|THYAO
|12,33
|1.688.618.538
|% 9,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2511
|8,2925
|% 0,08
|
|Frank
|6,9611
|7,0030
|% 0,70
|
|Riyal
|1,7983
|1,8073
|% 1,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.702
|-8,79
|
|Altın Gr.
|370
|370
|1,56
|
|Cumhuriyet
|2.402
|2.432
|1,40
|
|Tam
|2.473
|2.495
|1,60
|
|Yarım
|1.207
|1.220
|0,70
|
|Çeyrek
|603
|611
|0,90
|
|Gümüş.Ons
|17,09
|17,12
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,71
|3,72
|0,03
|
|B. Petrol
|34,43
|34,43
|-1,74
|