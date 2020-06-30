Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Borsa günü yükselişle tamamladı

30.06.2020 18:25

Son güncelleme : 30.06.2020 18:25
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, yüzde 0,59 değer kazancıyla günü 116.524,78 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 681,77 puan artarken, toplam  işlem hacmi 23,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,59 değer kaybederken, holding endeksi yüzde  1,09 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,94 ile  gayrimenkul yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 2,32 ile spor oldu.

BIST 100 endeksi, 116.524,78 puanla 21 Şubat'tan bu yana en yüksek  kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, yarın yurt dışında dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD Merkez Bankası toplantı tutanakları, ABD'de ADP  özel sektör istihdamı başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 116.000 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 118.000 ve 120.000 seviyelerinin gündeme gelebileceğini  ifade eden analistler, olası düşüşlerde ise 114.000 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05116.525
Değişim :  0,59% |  681,77
Açılış :  116.426  
Önceki Kapanış :  115.843  
En Yüksek
116.971 En Düşük
116.147
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VKFYO 3,30 14.497.132 % 10,00  
KRDMA 4,18 104.185.158 % 10,00  
AKMGY 36,30 4.750.569 % 10,00  
AYEN 5,51 194.238.255 % 9,98  
BURVA 21,72 12.165.498 % 9,97  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4442 8,4865 % 0,45  
Frank 7,2035 7,2469 % 0,36  
Riyal 1,8217 1,8309 % -0,03  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.785 1.785 12,10  
Altın Gr. 393 393 2,34  
Cumhuriyet 2.541 2.563 11,90  
Tam 2.616 2.630 12,20  
Yarım 1.271 1.286 5,90  
Çeyrek 635 644 3,00  
Gümüş.Ons 18,19 18,22 0,36  
Gümüş Gr. 3,99 4,00 0,06  
B. Petrol 41,59 41,59 -0,28  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru