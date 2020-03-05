Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,93 değer kazancıyla 111.815,08 puandan tamamladı.
Borsa günü yükselişle tamamladı
05.03.2020 18:37
Son güncelleme : 05.03.2020 18:47
AA
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.029,70 puan artarken, toplam işlem hacmi 8,7 milyar lira
olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,43 ve holding endeksi yüzde 0,08 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,44 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 0,94 ile tekstil, deri oldu.
Analistler, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşen görüşmeden gelecek açıklamaların takip edileceğini belirtti.
Yarın yurt dışında ABD'de açıklanacak şubat ayı istihdam raporundaki veriler başta olmak üzere veri gündeminin izleneceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 112.500 üzerinde 113.400 ve 115.000 seviyesinin gündeme gelebileceğini belirterek, 107.200'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.
18:05111.815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 1.029,70
|Açılış
|: 112.505
|
|Önceki Kapanış
|: 110.785
|
113.107
En Düşük
111.403
18:056,1096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0315
|Açılış
|: 6,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0980
|
6,1098
En Düşük
6,0635
18:056,8351
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0656
|Açılış
|: 6,8160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7680
|
6,8413
En Düşük
6,7574
18:05325,22
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 5,03
|Açılış
|: 325,22
|
|Önceki Kapanış
|: 320,19
|
326,23
En Düşük
319,28
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|6,76
|3.194.695
|% 14,97
|
|BRKSN
|3,08
|6.067.431
|% 14,93
|
|BURCE
|7,63
|11.271.170
|% 14,91
|
|BURVA
|16,50
|383.211
|% 13,32
|
|QNBFB
|51,70
|1.735.733
|% 10,94
|
|ISKUR
|420.000,00
|420.000
|% -16,83
|
|YKGYO
|2,97
|59.906.234
|% -10,81
|
|OZRDN
|2,22
|26.771
|% -7,50
|
|PENGD
|4,41
|24.576.661
|% -7,16
|
|EMKEL
|1,70
|377.981
|% -6,08
|
|THYAO
|11,71
|957.340.204
|% -0,34
|
|ASELS
|30,28
|922.440.461
|% 1,68
|
|GARAN
|10,30
|657.536.562
|% -0,58
|
|YKBNK
|2,53
|376.077.957
|% -1,17
|
|ODAS
|2,14
|342.052.423
|% 1,90
|
|ODAS
|2,14
|342.052.423
|% 1,90
|
|YKBNK
|2,53
|376.077.957
|% -1,17
|
|KARSN
|1,91
|265.005.988
|% -1,04
|
|THYAO
|11,71
|957.340.204
|% -0,34
|
|KRDMD
|2,74
|208.031.160
|% 1,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8566
|7,8960
|% 0,77
|
|Frank
|6,3874
|6,4259
|% 0,95
|
|Riyal
|1,6217
|1,6298
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.658
|1.658
|19,29
|
|Altın Gr.
|325
|325
|4,88
|
|Cumhuriyet
|2.152
|2.186
|23,00
|
|Tam
|2.144
|2.198
|23,51
|
|Yarım
|1.036
|1.063
|11,38
|
|Çeyrek
|520
|532
|5,68
|
|Gümüş.Ons
|17,28
|17,30
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,03
|
|B. Petrol
|50,76
|50,76
|-0,37
|