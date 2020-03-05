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Borsa günü yükselişle tamamladı

05.03.2020 18:37

Son güncelleme : 05.03.2020 18:47
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,93 değer kazancıyla 111.815,08 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.029,70 puan artarken, toplam  işlem hacmi 8,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,43 ve  holding endeksi yüzde 0,08 değer kaybetti.  Sektör endeksleri arasında en fazla  kazandıran yüzde 5,44 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise  yüzde 0,94 ile tekstil, deri oldu.

Analistler, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet  Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşen görüşmeden gelecek açıklamaların  takip edileceğini belirtti.

Yarın yurt dışında ABD'de açıklanacak şubat ayı istihdam raporundaki  veriler başta olmak üzere veri gündeminin izleneceğini ifade eden analistler,  teknik açıdan BIST 100 endeksinde 112.500 üzerinde 113.400 ve 115.000 seviyesinin  gündeme gelebileceğini belirterek, 107.200'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05111.815
Değişim :  0,93% |  1.029,70
Açılış :  112.505  
Önceki Kapanış :  110.785  
En Yüksek
113.107 En Düşük
111.403
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OYAYO 6,76 3.194.695 % 14,97  
BRKSN 3,08 6.067.431 % 14,93  
BURCE 7,63 11.271.170 % 14,91  
BURVA 16,50 383.211 % 13,32  
QNBFB 51,70 1.735.733 % 10,94  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8566 7,8960 % 0,77  
Frank 6,3874 6,4259 % 0,95  
Riyal 1,6217 1,6298 % 0,43  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.658 1.658 19,29  
Altın Gr. 325 325 4,88  
Cumhuriyet 2.152 2.186 23,00  
Tam 2.144 2.198 23,51  
Yarım 1.036 1.063 11,38  
Çeyrek 520 532 5,68  
Gümüş.Ons 17,28 17,30 0,05  
Gümüş Gr. 3,39 3,40 0,03  
B. Petrol 50,76 50,76 -0,37  
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