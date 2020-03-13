Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,10 değer kazancıyla 95.605,22 puandan tamamladı.
Borsa günü yükselişle tamamladı
13.03.2020 18:19
Son güncelleme : 13.03.2020 18:40
AA
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.965,73 puan artarken, toplam işlem hacmi 10,4 milyar lira
olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 3,70 ve holding endeksi yüzde 4,29 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 8,21 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 2,69 ile ticaret oldu.
Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını sebebiyle dün küresel pay piyasalarda görülen sert satıcılı seyrin ardından, bugün, Avrupa borsalarında görülen alıcılı seyirle birlikte, BIST 100 endeksinde de pozitif bir seyir izlendiğini aktardı.
Haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para
Politikası Kurulu Toplantısı'nda açıklayacağı faiz kararının, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası faiz kararı, Japonya Merkez Bankası faiz kararı, Çin'de sanayi üretimi, Euro
Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de sanayi üretimi, Almanya'da ZEW endeksleri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500-95.000 seviyelerinin destek, 98.500-100.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.
18:0595.605
En Yüksek
|Değişim
|: 2,10%
|| 1.965,72
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
98.856
En Düşük
91.644
18:056,3203
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0030
|Açılış
|: 6,2990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3219
En Düşük
6,2512
18:057,0209
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -0,0520
|Açılış
|: 6,9920
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9783
18:05317,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -2,44
|Açılış
|: 317,92
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,46
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|CELHA
|5,72
|822.878
|% 10,00
|
|VESTL
|9,90
|41.754.536
|% 10,00
|
|YGYO
|0,44
|16.037.094
|% 10,00
|
|GUSGR
|1,87
|62.441.876
|% 10,00
|
|ISBTR
|31.322,30
|1.986.915
|% 10,00
|
|AKGRT
|5,16
|9.868.800
|% -13,71
|
|ECZYT
|9,81
|70.242.373
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.953,60
|284.659
|% -10,00
|
|ECILC
|4,06
|293.964.758
|% -9,98
|
|DEVA
|9,57
|118.886.754
|% -9,97
|
|ASELS
|25,46
|1.331.259.422
|% 4,52
|
|THYAO
|9,14
|1.207.869.154
|% 7,78
|
|GARAN
|9,01
|724.084.615
|% 3,09
|
|KRDMD
|2,06
|421.380.637
|% 3,00
|
|EREGL
|8,04
|408.603.902
|% -1,35
|
|ODAS
|1,38
|345.214.924
|% 4,55
|
|KRDMD
|2,06
|421.380.637
|% 3,00
|
|IHLGM
|0,95
|186.376.180
|% 5,56
|
|YKBNK
|2,21
|368.354.634
|% 3,76
|
|EKGYO
|1,20
|177.507.234
|% 4,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8788
|7,9183
|% -0,41
|
|Frank
|6,6183
|6,6582
|% -0,67
|
|Riyal
|1,6784
|1,6868
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.557
|1.558
|-19,19
|
|Altın Gr.
|318
|318
|-2,44
|
|Cumhuriyet
|2.130
|2.162
|10,00
|
|Tam
|2.105
|2.159
|-8,76
|
|Yarım
|1.018
|1.044
|-4,24
|
|Çeyrek
|510
|522
|-2,12
|
|Gümüş.Ons
|15,01
|15,05
|-0,80
|
|Gümüş Gr.
|3,07
|3,07
|-0,14
|
|B. Petrol
|33,49
|33,49
|0,27
|
Seans Raporu
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17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KORDS, YONGA, EGCYH, EKIZ, MEMSA, EGCYO, KSTUR, UFUK, SERVE, UMPAS