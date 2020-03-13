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Borsa günü yükselişle tamamladı

13.03.2020 18:19

Son güncelleme : 13.03.2020 18:40
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,10 değer kazancıyla 95.605,22 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.965,73 puan artarken, toplam  işlem hacmi 10,4 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 3,70 ve  holding endeksi yüzde 4,29 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla  kazandıran yüzde 8,21 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise  yüzde 2,69 ile ticaret oldu.

Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını sebebiyle dün küresel pay piyasalarda görülen sert satıcılı seyrin ardından, bugün, Avrupa  borsalarında görülen alıcılı seyirle birlikte, BIST 100 endeksinde de pozitif bir seyir izlendiğini aktardı.

Haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda açıklayacağı faiz kararının, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası faiz kararı, Japonya Merkez Bankası faiz kararı, Çin'de sanayi üretimi, Euro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de sanayi üretimi, Almanya'da ZEW endeksleri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500-95.000 seviyelerinin destek, 98.500-100.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:0595.605
Değişim :  2,10% |  1.965,72
Açılış :  93.658  
Önceki Kapanış :  93.640  
En Yüksek
98.856 En Düşük
91.644
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CELHA 5,72 822.878 % 10,00  
VESTL 9,90 41.754.536 % 10,00  
YGYO 0,44 16.037.094 % 10,00  
GUSGR 1,87 62.441.876 % 10,00  
ISBTR 31.322,30 1.986.915 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8788 7,9183 % -0,41  
Frank 6,6183 6,6582 % -0,67  
Riyal 1,6784 1,6868 % 0,07  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.557 1.558 -19,19  
Altın Gr. 318 318 -2,44  
Cumhuriyet 2.130 2.162 10,00  
Tam 2.105 2.159 -8,76  
Yarım 1.018 1.044 -4,24  
Çeyrek 510 522 -2,12  
Gümüş.Ons 15,01 15,05 -0,80  
Gümüş Gr. 3,07 3,07 -0,14  
B. Petrol 33,49 33,49 0,27  
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