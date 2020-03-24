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Borsa günü yükselişle tamamladı

24.03.2020 18:25

Son güncelleme : 24.03.2020 18:35
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 5,98 değer kazancıyla 89.286,22 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5.040,05 puan artarken, toplam işlem hacmi 9,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 7,84, holding endeksi yüzde 6,30 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri kazandırırken, en çok kazandıran yüzde 9,93 ile madencilik oldu.

Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla dün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sınırsız varlık alımı programı açıklamasının, piyasalarda risk iştahını görece artırdığını kaydetti.

ABD'de 2 trilyon dolarlık teşvik paketinin senatoda ikinci kez reddedilmesiyle dün ABD borsalarında satıcılı seyretmesine karşın, Asya ve Avrupa borsalarında yüzde 7'lere varan güçlü yükselişlerin gözlemlendiğini belirten analistler, Borsa İstanbul'un da buna paralel alıcılı bir seyir izlediğini dile getirdi.

Yarın yurt içinde reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı yurt dışında ise ABD'de dayanıklı tüketim malları ve sermaye malları siparişleri, Almanya'da da Ifo endeksleri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 90.000 puanın direnç konumunda olduğunu dile getirdi.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:0589.286
Değişim :  5,98% |  5.040,05
Açılış :  87.571  
Önceki Kapanış :  84.246  
En Yüksek
89.638 En Düşük
87.050
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YBTAS 4.892,80 111.581 % 10,00  
KUYAS 1,10 7.309.267 % 10,00  
TATGD 5,83 11.484.540 % 10,00  
PNSUT 10,12 26.840.833 % 10,00  
HALKS 2,42 100.429 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,5543 7,5921 % 0,04  
Frank 6,5597 6,5992 % -1,15  
Riyal 1,7176 1,7263 % -1,41  
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Alış Satış %  
Altın Gr. 333 333 5,11  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş Gr. 2,88 2,90 0,10  
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