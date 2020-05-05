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Borsa günün ilk yarısında geriledi

05.05.2020 13:29

Son güncelleme : 05.05.2020 13:29
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,46 azalışla 98.386,59 puana geriledi.



AA

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 455,65 puan azalarak 98.386,59 seviyesine inerken, toplam işlem hacmi 4,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,19 ve holding endeksi yüzde 0,23 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,96 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 3 55 ile taş,toprak oldu.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımlayacağı reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi ile hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI)  verilerinin takip edileceğini belirterek, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin  haber akışı ve şirket bilançolarının da gündemin odağında bulunduğunu söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.200 puanın önemli destek konumunda olduğunu aktaran analistler, 100.000 ve 102.500 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.





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IZTAR 4,73 1.618.889 % 10,00  
CASA 17,74 269.701 % 9,98  
GLRYH 12,58 2.062.214 % 9,97  
EKIZ 11,80 353.740 % 9,97  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,7856 8,8297 % 0,55  
Frank 7,2744 7,3182 % 0,11  
Riyal 1,8802 1,8897 % 0,62  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.698 1.699 -3,45  
Altın Gr. 386 387 1,26  
Cumhuriyet 2.474 2.528 2,30  
Tam 2.551 2.589 2,30  
Yarım 1.237 1.266 1,20  
Çeyrek 621 633 0,50  
Gümüş.Ons 14,82 14,85 0,03  
Gümüş Gr. 3,37 3,38 0,03  
B. Petrol 29,26 29,26 2,06  
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