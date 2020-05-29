Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,36 azalışla 104.982,21 puana geriledi.
Borsa günün ilk yarısında geriledi
29.05.2020 13:20
Son güncelleme : 29.05.2020 13:25
AA
Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 377,55 puan azalarak 104.982,21 seviyesine inerken, toplam işlem hacmi 5,9 milyar lira
düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,41 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,62 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,62 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,78 ile ulaştırma oldu.
Analistler, öğleden sonra ABD Başkanı Donald Trump'ın gerçekleştireceği basın toplantısı ve ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşmanın takip edileceğini bildirdi.
Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.000 ve 109.5000 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını dile getiren analistler, 102.000 ve 100.000'in destek konumuna geldiğini söyledi.
13:10105.070
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -289,89
|Açılış
|: 105.183
|
|Önceki Kapanış
|: 105.360
|
105.669
En Düşük
104.671
13:106,8280
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0163
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8285
En Düşük
6,8095
13:107,6036
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0563
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6052
En Düşük
7,5388
13:10379,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 2,77
|Açılış
|: 379,20
|
|Önceki Kapanış
|: 376,43
|
379,22
En Düşük
375,36
BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|66,40
|5.311.732
|% 9,93
|
|TSGYO
|3,11
|18.149.256
|% 9,89
|
|HLGYO
|1,83
|54.653.949
|% 9,58
|
|JANTS
|74,55
|11.165.009
|% 8,04
|
|MARKA
|1,54
|13.603.773
|% 7,69
|
|EKIZ
|8,10
|142.123
|% -10,00
|
|RTALB
|22,70
|4.301.378
|% -9,99
|
|TKURU
|13,70
|109.052
|% -9,99
|
|GLRYH
|10,57
|623.017
|% -9,97
|
|CMENT
|28,52
|1.309.080
|% -9,97
|
|GARAN
|7,88
|1.003.064.766
|% 1,29
|
|THYAO
|12,44
|594.613.883
|% -1,89
|
|GSRAY
|3,24
|395.427.067
|% 4,85
|
|ASELS
|30,20
|307.182.661
|% 0,47
|
|TUKAS
|8,91
|290.484.249
|% -6,21
|
|EKGYO
|1,45
|188.712.180
|% 0,69
|
|GARAN
|7,88
|1.003.064.766
|% 1,29
|
|GSRAY
|3,24
|395.427.067
|% 4,85
|
|TSKB
|1,06
|93.750.872
|% 0,95
|
|CEMAS
|1,15
|76.802.561
|% 1,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3803
|8,4224
|% 0,14
|
|Frank
|7,0762
|7,1189
|% 0,56
|
|Riyal
|1,8126
|1,8217
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.727
|8,18
|
|Altın Gr.
|379
|379
|2,40
|
|Cumhuriyet
|2.457
|2.487
|13,40
|
|Tam
|2.529
|2.556
|6,20
|
|Yarım
|1.234
|1.247
|6,70
|
|Çeyrek
|617
|624
|3,30
|
|Gümüş.Ons
|17,48
|17,52
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|0,03
|
|B. Petrol
|35,16
|35,16
|-0,87
|