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Borsa günün ilk yarısında geriledi

29.05.2020 13:20

Son güncelleme : 29.05.2020 13:25
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,36 azalışla 104.982,21 puana geriledi.



AA

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi,  saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 377,55 puan azalarak 104.982,21  seviyesine inerken, toplam işlem hacmi 5,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,41 değer kazanırken, holding  endeksi yüzde 0,62 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran  yüzde 3,62 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,78 ile ulaştırma oldu.

Analistler, öğleden sonra ABD Başkanı Donald Trump'ın  gerçekleştireceği basın toplantısı ve ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın  yapacağı konuşmanın takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.000 ve 109.5000 seviyelerinin  direnç olarak öne çıktığını dile getiren analistler, 102.000 ve 100.000'in destek  konumuna geldiğini söyledi.




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Önceki Kapanış :  105.360  
En Yüksek
105.669 En Düşük
104.671
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EGGUB 66,40 5.311.732 % 9,93  
TSGYO 3,11 18.149.256 % 9,89  
HLGYO 1,83 54.653.949 % 9,58  
JANTS 74,55 11.165.009 % 8,04  
MARKA 1,54 13.603.773 % 7,69  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3803 8,4224 % 0,14  
Frank 7,0762 7,1189 % 0,56  
Riyal 1,8126 1,8217 % 0,21  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.726 1.727 8,18  
Altın Gr. 379 379 2,40  
Cumhuriyet 2.457 2.487 13,40  
Tam 2.529 2.556 6,20  
Yarım 1.234 1.247 6,70  
Çeyrek 617 624 3,30  
Gümüş.Ons 17,48 17,52 0,14  
Gümüş Gr. 3,83 3,84 0,03  
B. Petrol 35,16 35,16 -0,87  
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