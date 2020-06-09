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Borsa günün ilk yarısında geriledi

09.06.2020 13:16

Son güncelleme : 09.06.2020 13:26
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,77 azalışla 108.792,72 puana geriledi.



AA

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi,  saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 844,36 puan azalarak 108.792,72  seviyesine inerken, toplam işlem hacmi 6,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,07, holding endeksi yüzde 0,98  değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,81 ile  spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,59 ile turizm oldu.

Analistler, öğleden sonra ABD'de açık iş sayısı, toptan eşya satış ve  stokları verilerinin takip edileceğini belirtti.

Yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın kararları öncesi  piyasalardaki dalgalı seyrin devam edebileceğini kaydeden analistler, teknik  açıdan BIST 100 endeksinde 108.000 puanın destek, 111.000 ve 113.000  seviyelerinin direnç konumuna geldiğini söyledi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:11108.838
Değişim :  -0,73% |  -798,69
Açılış :  109.945  
Önceki Kapanış :  109.637  
En Yüksek
110.330 En Düşük
108.456
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 22,66 3.101.633 % 10,00  
YONGA 29,48 400.574 % 10,00  
TACTR 6,72 1.342.649 % 9,98  
LUKSK 16,36 1.319.457 % 9,95  
DAGHL 8,73 1.768.807 % 9,95  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5729 8,6159 % -0,44  
Frank 7,0960 7,1388 % 0,52  
Riyal 1,8061 1,8152 % 0,15  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.708 1.709 9,63  
Altın Gr. 373 374 2,80  
Cumhuriyet 2.419 2.447 12,60  
Tam 2.490 2.518 16,80  
Yarım 1.215 1.225 4,40  
Çeyrek 608 614 3,30  
Gümüş.Ons 17,59 17,63 -0,17  
Gümüş Gr. 3,85 3,86 -0,02  
B. Petrol 40,10 40,10 -0,70  
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