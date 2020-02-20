GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Borsa günün ilk yarısında geriledi

20.02.2020 13:17

Son güncelleme : 20.02.2020 13:17
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,78 azalışla 118.260,71 puana düştü.



AA

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında satıcılı bir seyir izleyerek  saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 935,38 puan azalırken, toplam işlem  hacmi 5,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,75 ve holding endeksi yüzde 0,89  değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,21 ile ticaret,  en çok gerileyen ise yüzde 10,20 ile spor oldu.

Güne yatay başlayan BIST 100 endeksi, 119.350,34 puanı görmesinin  ardından özellikle banka pay piyasalarında etkisini artıran satışlarla düşüşe  geçerek analistlerin destek olarak nitelendirdiği 118.200 puanın hemen üzerinde  dengelendi.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez  Bankası'nın (TCMB) haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avrupa  Merkez Bankası'nın toplantı tutanakları ve açıklanacak makroekonomik verilerin  yanı sıra Suriye ile ilgili gelişmelerin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 118.200 seviyesinin görünüm  açısından önemli destek konumunda olduğunu ifade eden analistler, 121.000 puanın  ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:02118.261
Değişim :  -0,78% |  -934,90
Açılış :  119.289  
Önceki Kapanış :  119.196  
En Yüksek
119.350 En Düşük
117.838
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MIPAZ 3,52 128.929.885 % 18,52  
HATEK 9,81 14.428.663 % 14,60  
UZERB 2,20 105.954 % 10,00  
NATEN 20,64 78.781.131 % 7,05  
YKSLN 10,18 18.038.250 % 6,82  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8384 7,8777 % -0,01  
Frank 6,1721 6,2093 % 0,19  
Riyal 1,6189 1,6271 % 0,09  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.609 1.610 -3,44  
Altın Gr. 315 315 -0,34  
Cumhuriyet 2.088 2.120 10,00  
Tam 2.078 2.130 10,52  
Yarım 1.004 1.030 5,09  
Çeyrek 504 515 2,55  
Gümüş.Ons 18,22 18,26 -0,22  
Gümüş Gr. 3,57 3,58 -0,04  
B. Petrol 59,19 59,19 0,07  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru