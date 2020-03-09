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Borsa günün ilk yarısında geriledi

09.03.2020 13:24

Son güncelleme : 09.03.2020 13:24
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 3,47 azalışla 105.795,83 puana düştü.



AA

Günün ilk yarısında satıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat  13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 3.804,70 puan azalırken, toplam işlem hacmi  3,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 3,92 ve holding endeksi yüzde 3,42  değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında kazandıran olmazken,  en çok gerileyen   yüzde 5,64 ile spor oldu.

Analistler, küresel piyasaların yeni haftaya petrol fiyatlarındaki  sert düşüşün negatif etkisi ve devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19)  salgınına ilişkin endişelerle başladığını bildirdi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol  üreticisi ülkelerin toplantısından üretim kesintisi kararının çıkmaması ve Suudi  Arabistan ve Rusya yetkililerden gelen açıklamaların herhangi bir anlaşmaya  ilişkin beklentileri azaltması sonrası Brent petrolün varil fiyatı yüzde 31 değer  kaybederek 31 dolar seviyelerini gördü.

Arz fazlasının artması riskinin fiyatlanması ve Kovid-19 salgınının  ekonomik aktiviteyi yavaşlatacağına kesin gözüyle bakılmasının etkisiyle  gerileyen petrol fiyatları, enerji devi hisseler ve bağlı yatırım fonları  üzerinden dünya pay piyasalarında da tarihi düşüşlere neden oluyor.

Piyasalardaki oynaklığın aşırı derecede arttığına dikkati çeken  analistler, yatırımcıların temkinli hareket etmesi gerektiğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 105.000 seviyesinin  destek, 110.000 puanın direnç konumuna geldiğini vurguladı.




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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
INFO 8,90 9.060 % 12,52  
BRKSN 3,91 40.533.983 % 10,45  
DEVA 10,33 96.221.601 % 7,27  
SELEC 6,69 9.290.180 % 4,53  
KAREL 14,54 23.589.539 % 3,49  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9953 8,0354 % 1,08  
Frank 6,5462 6,5857 % 1,36  
Riyal 1,6206 1,6288 % 0,19  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.678 1.679 4,09  
Altın Gr. 327 327 -0,44  
Cumhuriyet 2.167 2.199 -2,00  
Tam 2.158 2.212 2,09  
Yarım 1.043 1.070 1,02  
Çeyrek 523 535 0,50  
Gümüş.Ons 16,98 17,01 -0,34  
Gümüş Gr. 3,30 3,31 -0,09  
B. Petrol 36,13 36,13 -9,14  
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