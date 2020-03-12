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Borsa günün ilk yarısında geriledi

12.03.2020 13:38

Son güncelleme : 12.03.2020 13:38
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 4,36 azalışla 96.565,07 puana indi.



AA

Günün ilk yarısında dünya borsalarına paralel satıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 4.401,20 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 6,29, holding endeksi yüzde 4,62 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 1,37 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 15,20 ile spor oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle küresel pay piyasalarındaki satıcılı seyrin, ABD'nin Avrupa'dan gelecek uçuşları 30 gün süreyle askıya alması ve İtalya'da ticari faaliyetlerin durdurulmasıyla artarak  devam ettiğini vurguladı.

Avrupa borsalarının Kovid-19 salgını endişeleriyle yaklaşık son 4  yılın en düşük seviyesine gerilediğine dikkati çeken analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantısından çıkacak kararlar ile salgına ilişkin  haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmasının beklendiğini  kaydetti.

Analistler, öğleden sonra, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez  Bankası'nın (TCMB) yayımlayacağı haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini, teknik  açıdan BIST 100 endeksinde 95.000 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.





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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 2,76 28.720.191 % 20,00  
ECILC 4,78 271.630.096 % 19,80  
DEVA 11,76 164.608.225 % 18,31  
SELEC 8,73 112.492.286 % 18,29  
ECZYT 12,91 100.642.760 % 17,15  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9204 7,9602 % -0,24  
Frank 6,6069 6,6467 % 0,19  
Riyal 1,6546 1,6629 % 0,28  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.637 1.637 1,79  
Altın Gr. 328 328 0,90  
Cumhuriyet 2.177 2.210 -13,00  
Tam 2.161 2.215 -19,33  
Yarım 1.044 1.071 -9,35  
Çeyrek 524 536 -4,67  
Gümüş.Ons 16,67 16,71 -0,07  
Gümüş Gr. 3,34 3,34 -0,01  
B. Petrol 33,81 33,81 -1,98  
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