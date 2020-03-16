GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Borsa günün ilk yarısında geriledi

16.03.2020 13:29

Son güncelleme : 16.03.2020 13:29
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 6,30 azalışla 89.581,93 puana düştü.



AA

Günün ilk yarısında küresel pay piyasalarına paralel satıcılı bir  seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki  kapanışa göre 6.023,30 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,9 milyar lira  düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 5,96, holding endeksi yüzde 7,78  geriledi. Tüm sektör endeksleri değer kaybederken, en çok gerileyen yüzde 8,96  ile madencilik oldu. 

Analistler, başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere merkez  bankalarının faiz indirmesi ve parasal genişlemeye gitmesine rağmen, yeni tip  corona virüs (Kovid-19) salgınının küresel ekonomiye olası etkilerinin, dünya  borsalarında panik satışlarına neden olduğunu kaydetti.

Borsa İstanbul'un da küresel pay piyasalarına paralel satıcılı bir  seyir izlediğini belirten analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının  piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam edeceğini ifade etti.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri takviminin sakin olduğunu,  ABD'de New York Fed imalat endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan  BIST 100 endeksinde 85.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:1489.823
Değişim :  -6,05% |  -5.781,91
Açılış :  92.264  
Önceki Kapanış :  95.605  
En Yüksek
92.264 En Düşük
89.405
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BMELK 1,20 206.556 % 9,09  
RTALB 2,95 50.827.221 % 8,06  
KUYAS 1,13 8.853.973 % 6,60  
BNTAS 1,87 5.570.652 % 2,19  
INFO 8,50 17.880 % 0,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8204 7,8596 % 0,94  
Frank 6,7552 6,7959 % 1,95  
Riyal 1,6956 1,7041 % 0,86  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.518 1.519 -11,44  
Altın Gr. 313 313 1,75  
Cumhuriyet 2.097 2.129 17,00  
Tam 2.085 2.138 14,60  
Yarım 1.008 1.034 7,07  
Çeyrek 505 517 3,54  
Gümüş.Ons 13,13 13,17 -1,58  
Gümüş Gr. 2,71 2,72 -0,28  
B. Petrol 31,20 31,20 -2,65  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru