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Borsa günün ilk yarısında geriledi

17.03.2020 13:27

Son güncelleme : 17.03.2020 13:27
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 6,53 azalışla 82.153,19 puana düştü.



AA

Günün ilk yarısında düşüş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 5.735,15 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 4,64, holding endeksi yüzde 8,09 geriledi. Tüm sektör endeksleri değer kaybederken, en çok gerileyen yüzde 9,88  ile madencilik oldu.

Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının küresel ekonomiye olası etkilerinin, dünya borsalarında panik satışlarına neden olmayı  sürdürdüğünü bildirdi.

Borsa İstanbul'un da küresel pay piyasalarına paralel satıcılı bir seyir izlediğini belirten analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının  piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam edeceğini ifade etti. 

Analistler, bugün, yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de perakende satışlar, sanayi üretim endeksi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde  80.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.





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Tam 2.041 2.093 10,29  
Yarım 986 1.013 4,98  
Çeyrek 495 506 2,49  
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