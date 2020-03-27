Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,50 azalışla 90.151,07 puana düştü.
Borsa günün ilk yarısında geriledi
27.03.2020 13:16
Son güncelleme : 27.03.2020 13:23
AA
Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, ilerleyen saatlerde Avrupa borsalarındaki satıcılı seyre paralel geriledi. BIST 100 endeksi Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.376,52 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,7 milyar lira
düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,26, holding endeksi yüzde 1,10 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,37 ile spor, en çok gerileyen yüzde 3,91 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.
Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla alınan tedbirlere rağmen, ABD'nin vaka sayısında Çin'i geride bırakarak Kovid-19 pandemisinin en etkili olduğu ülke olmasına paralel risk algısının görece arttığını söyledi.
Dün, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın piyasaları desteklemek için hala çeşitli araçlara sahip olduklarını açıklamasıyla ABD pay piyasalarında alıcılı bir seyir izlendiğini anımsatan analistler, Avrupa'da can kayıplarının Çin'i geride bırakmasının ardından Avrupa pay piyasalarının satıcılı bir seyir izlediğine dikakti çekti.
Bugün, yurt içinde veri takviminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de kişisel harcamalar ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verileriyle birlikte Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 85.500'ün önemli destek, 92.500 seviyesinin direnç olarak izleneceğini belirtti.
13:0789.937
En Yüksek
|Değişim
|: -1,74%
|| -1.590,14
|Açılış
|: 91.834
|
|Önceki Kapanış
|: 91.528
|
92.299
En Düşük
89.417
13:076,4579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0624
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,4713
En Düşük
6,3903
13:077,1041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0443
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,1240
En Düşük
7,0479
13:07336,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,36
|Açılış
|: 336,86
|
|Önceki Kapanış
|: 335,50
|
338,17
En Düşük
333,90
BIST En Aktif Hisseler
|COSMO
|2,20
|27.119
|% 10,00
|
|SODSN
|15,12
|113.128
|% 9,96
|
|TIRE
|5,20
|24.603.638
|% 9,94
|
|UZERB
|2,56
|142.190
|% 9,87
|
|SAMAT
|1,34
|3.006.293
|% 9,84
|
|RTALB
|5,76
|6.294.713
|% -9,86
|
|BALAT
|1,75
|203.934
|% -9,79
|
|GLRYH
|2,40
|4.405.928
|% -9,77
|
|QNBFL
|116,40
|3.360.760
|% -9,70
|
|DENGE
|0,87
|64.133
|% -8,42
|
|THYAO
|9,16
|838.140.332
|% -0,97
|
|GARAN
|7,97
|428.015.032
|% 0,38
|
|ASELS
|23,52
|403.743.868
|% -3,05
|
|ECILC
|5,00
|271.651.980
|% 3,09
|
|IPEKE
|8,03
|195.270.094
|% 1,39
|
|IHLGM
|0,86
|101.705.027
|% 2,38
|
|ODAS
|1,29
|133.203.628
|% -3,01
|
|IHLAS
|0,45
|46.043.758
|% -2,17
|
|THYAO
|9,16
|838.140.332
|% -0,97
|
|YKBNK
|1,91
|148.891.751
|% -1,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8659
|7,9053
|% 1,08
|
|Frank
|6,6722
|6,7123
|% 0,88
|
|Riyal
|1,7132
|1,7218
|% 0,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.623
|1.626
|-5,57
|
|Altın Gr.
|337
|338
|2,22
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,46
|14,51
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,00
|3,01
|0,05
|
|B. Petrol
|25,84
|25,84
|-0,50
|