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Borsa günün ilk yarısında geriledi

27.03.2020 13:16

Son güncelleme : 27.03.2020 13:23
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,50 azalışla 90.151,07 puana düştü.



AA

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, ilerleyen saatlerde Avrupa borsalarındaki satıcılı seyre paralel geriledi. BIST 100 endeksi Saat 13.00  itibarıyla önceki kapanışa göre 1.376,52 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,26, holding endeksi yüzde 1,10 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,37 ile spor, en çok gerileyen yüzde 3,91 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla alınan tedbirlere rağmen, ABD'nin vaka sayısında Çin'i geride bırakarak Kovid-19 pandemisinin en etkili olduğu ülke olmasına paralel risk algısının görece arttığını söyledi.

Dün, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın piyasaları  desteklemek için hala çeşitli araçlara sahip olduklarını açıklamasıyla ABD pay  piyasalarında alıcılı bir seyir izlendiğini anımsatan analistler, Avrupa'da can kayıplarının Çin'i geride bırakmasının ardından Avrupa pay piyasalarının satıcılı  bir seyir izlediğine dikakti çekti.

Bugün, yurt içinde veri takviminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de kişisel harcamalar ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi  verileriyle birlikte Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 85.500'ün önemli destek,  92.500 seviyesinin direnç olarak izleneceğini belirtti.





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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
COSMO 2,20 27.119 % 10,00  
SODSN 15,12 113.128 % 9,96  
TIRE 5,20 24.603.638 % 9,94  
UZERB 2,56 142.190 % 9,87  
SAMAT 1,34 3.006.293 % 9,84  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8659 7,9053 % 1,08  
Frank 6,6722 6,7123 % 0,88  
Riyal 1,7132 1,7218 % 0,90  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.623 1.626 -5,57  
Altın Gr. 337 338 2,22  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,46 14,51 0,11  
Gümüş Gr. 3,00 3,01 0,05  
B. Petrol 25,84 25,84 -0,50  
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