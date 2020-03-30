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Borsa günün ilk yarısında geriledi

30.03.2020 13:15

Son güncelleme : 30.03.2020 13:23
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,60 azalışla 87.596,11 puana düştü.



AA

Günün ilk yarısında düşüş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 528,92 puan azalırken, toplam işlem hacmi  3,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,08 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,34 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,06 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen yüzde 3,80 ile ulaştırma oldu.

Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini söyledi.

Öğleden sonra yurt dışında Almanya'da enflasyon ve ABD'de bekleyen konut satış verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST  100 endeksinde 85.000 ve 82.500 seviyelerinin destek, 88.500 ve 92.000'in direnç konumunda olduğunu kaydetti.





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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TIRE 5,72 27.013.262 % 10,00  
AYCES 10,60 1.604.563 % 9,96  
SKTAS 2,32 5.533.120 % 9,95  
GEDIK 17,36 4.896.036 % 9,94  
BNTAS 2,66 33.043.291 % 9,92  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,0470 8,0874 % 0,57  
Frank 6,7860 6,8269 % 0,42  
Riyal 1,7292 1,7378 % 1,01  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.621 1.622 -6,73  
Altın Gr. 340 340 2,19  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,02 14,08 -0,40  
Gümüş Gr. 2,94 2,96 -0,04  
B. Petrol 26,56 26,56 -1,39  
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