Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,60 azalışla 87.596,11 puana düştü.
Borsa günün ilk yarısında geriledi
30.03.2020 13:15
Son güncelleme : 30.03.2020 13:23
AA
Günün ilk yarısında düşüş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 528,92 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,5 milyar lira
düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,08 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,34 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,06 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen yüzde 3,80 ile ulaştırma oldu.
Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini söyledi.
Öğleden sonra yurt dışında Almanya'da enflasyon ve ABD'de bekleyen konut satış verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 85.000 ve 82.500 seviyelerinin destek, 88.500 ve 92.000'in direnç konumunda olduğunu kaydetti.
13:0787.716
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -409,16
|Açılış
|: 87.937
|
|Önceki Kapanış
|: 88.125
|
88.456
En Düşük
86.815
13:076,5252
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,0758
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5360
En Düşük
6,4403
13:077,2189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0340
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2400
En Düşük
7,1420
13:07340,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 2,19
|Açılış
|: 340,26
|
|Önceki Kapanış
|: 338,06
|
340,71
En Düşük
335,69
BIST En Aktif Hisseler
|TIRE
|5,72
|27.013.262
|% 10,00
|
|AYCES
|10,60
|1.604.563
|% 9,96
|
|SKTAS
|2,32
|5.533.120
|% 9,95
|
|GEDIK
|17,36
|4.896.036
|% 9,94
|
|BNTAS
|2,66
|33.043.291
|% 9,92
|
|GLRYH
|2,16
|272.046
|% -10,00
|
|RTALB
|5,19
|297.013
|% -9,90
|
|MTRYO
|3,85
|1.665.649
|% -9,84
|
|ETILR
|1,71
|97.019
|% -9,52
|
|MMCAS
|0,81
|446
|% -8,99
|
|THYAO
|8,59
|390.956.148
|% -3,05
|
|PGSUS
|31,50
|286.044.349
|% -8,80
|
|ASELS
|23,18
|283.048.434
|% 0,26
|
|GARAN
|7,97
|238.177.808
|% 1,14
|
|SASA
|7,70
|224.784.129
|% 6,06
|
|IHLGM
|0,91
|83.390.082
|% 1,11
|
|GSRAY
|1,92
|118.289.423
|% -0,52
|
|IHLAS
|0,46
|29.064.982
|% -2,13
|
|TSPOR
|2,68
|158.313.647
|% 3,47
|
|THYAO
|8,59
|390.956.148
|% -3,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0470
|8,0874
|% 0,57
|
|Frank
|6,7860
|6,8269
|% 0,42
|
|Riyal
|1,7292
|1,7378
|% 1,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.621
|1.622
|-6,73
|
|Altın Gr.
|340
|340
|2,19
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,02
|14,08
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|2,94
|2,96
|-0,04
|
|B. Petrol
|26,56
|26,56
|-1,39
|