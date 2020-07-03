Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,02 değer kaybederek 116.887,93 puana geriledi.
Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti
03.07.2020 13:32
Son güncelleme : 03.07.2020 13:32
AA
Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 19,83 puan azalarak 116.887,93 seviyesine inerken, toplam işlem hacmi 9,9 milyar lira
düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,95 ve holding endeksi yüzde 0,07 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,80 ile bilişim en çok gerileyen ise yüzde 1,23 ile ulaştırma oldu.
Analistler, bugün ABD'de resmi tatil nedeniyle piyasaların kapalı olacağını anımsatarak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 117.500 ve 118.800 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını, 114.000 puanın destek konumuna geldiğini söyledi.
13:16116.818
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -89,79
|Açılış
|: 117.316
|
|Önceki Kapanış
|: 116.908
|
117.391
En Düşük
116.592
13:166,8566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0038
|Açılış
|: 6,8690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,9035
En Düşük
6,8453
13:167,7060
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0024
|Açılış
|: 7,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7400
|
7,7630
En Düşük
7,6844
13:16391,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,06
|Açılış
|: 391,27
|
|Önceki Kapanış
|: 391,33
|
391,75
En Düşük
390,51
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|38,84
|42.715.250
|% 9,97
|
|ORMA
|5,90
|282.445
|% 9,87
|
|KPHOL
|3,90
|181.193
|% 9,86
|
|METUR
|2,80
|9.155.610
|% 9,80
|
|BURCE
|10,51
|10.564.301
|% 9,71
|
|SNKRN
|2,92
|2.892.166
|% -8,75
|
|BMELK
|5,40
|260.874
|% -8,47
|
|EKIZ
|9,50
|590.715
|% -6,03
|
|KRDMA
|4,77
|20.998.462
|% -5,36
|
|CMBTN
|66,30
|8.952.089
|% -4,81
|
|KARSN
|3,48
|573.978.686
|% 5,45
|
|ODAS
|2,65
|539.377.048
|% 3,92
|
|THYAO
|12,07
|473.298.838
|% -1,55
|
|KRDMD
|3,19
|457.687.234
|% -1,54
|
|GARAN
|8,26
|441.025.419
|% -1,20
|
|IEYHO
|1,06
|253.176.209
|% 3,92
|
|ODAS
|2,65
|539.377.048
|% 3,92
|
|ALBRK
|1,81
|368.236.651
|% 2,84
|
|CEMAS
|1,71
|340.136.294
|% 2,40
|
|EKGYO
|2,06
|358.567.122
|% -0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5064
|8,5490
|% -0,16
|
|Frank
|7,2122
|7,2556
|% -0,12
|
|Riyal
|1,8221
|1,8312
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-0,35
|
|Altın Gr.
|391
|391
|0,07
|
|Cumhuriyet
|2.536
|2.555
|0,90
|
|Tam
|2.611
|2.622
|1,00
|
|Yarım
|1.268
|1.283
|0,50
|
|Çeyrek
|634
|642
|0,20
|
|Gümüş.Ons
|17,97
|18,01
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,96
|3,97
|0,01
|
|B. Petrol
|42,44
|42,44
|-0,70
|