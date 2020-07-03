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Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

03.07.2020 13:32

Son güncelleme : 03.07.2020 13:32
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,02 değer kaybederek 116.887,93 puana geriledi.



AA

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki  kapanışa göre 19,83 puan azalarak 116.887,93 seviyesine inerken, toplam işlem  hacmi 9,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,95 ve holding endeksi yüzde 0,07  azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,80 ile  bilişim en çok gerileyen ise yüzde 1,23 ile ulaştırma oldu.

Analistler, bugün ABD'de resmi tatil nedeniyle piyasaların kapalı olacağını anımsatarak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 117.500 ve 118.800 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını, 114.000 puanın destek konumuna geldiğini söyledi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:16116.818
Değişim :  -0,08% |  -89,79
Açılış :  117.316  
Önceki Kapanış :  116.908  
En Yüksek
117.391 En Düşük
116.592
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KUTPO 38,84 42.715.250 % 9,97  
ORMA 5,90 282.445 % 9,87  
KPHOL 3,90 181.193 % 9,86  
METUR 2,80 9.155.610 % 9,80  
BURCE 10,51 10.564.301 % 9,71  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5064 8,5490 % -0,16  
Frank 7,2122 7,2556 % -0,12  
Riyal 1,8221 1,8312 % 0,02  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.775 1.775 -0,35  
Altın Gr. 391 391 0,07  
Cumhuriyet 2.536 2.555 0,90  
Tam 2.611 2.622 1,00  
Yarım 1.268 1.283 0,50  
Çeyrek 634 642 0,20  
Gümüş.Ons 17,97 18,01 0,05  
Gümüş Gr. 3,96 3,97 0,01  
B. Petrol 42,44 42,44 -0,70  
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