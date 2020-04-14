Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,76 artışla 98.095,06 puana çıktı.
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
14.04.2020 13:14
Son güncelleme : 14.04.2020 13:14
AA
Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.696,42 puan artarak 98.095,06 seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 6 milyar lira
düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,21, holding endeksi yüzde 2,76 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,58 ile ulaştırma, tek gerileyen ise yüzde 3,85 ile inşaat oldu.
Analistler, bugün küresel pay piyasalarındaki olumlu seyre paralel Borsa
İstanbul'da da alıcılı bir seyrin gözlemlendiğini, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında olmaya devam ettiğini kaydetti.
Öğleden sonra, veri takviminin sakin olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.500 seviyesinin destek, 99.000 puanın ise direnç olarak öne çıktığını bildirdi.
12:5898.126
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 1.727,77
|Açılış
|: 97.491
|
|Önceki Kapanış
|: 96.399
|
98.173
En Düşük
97.491
12:586,7877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0170
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7965
En Düşük
6,7646
12:587,4310
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0479
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4322
En Düşük
7,3720
12:58374,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 1,95
|Açılış
|: 374,89
|
|Önceki Kapanış
|: 373,00
|
376,60
En Düşük
372,64
BIST En Aktif Hisseler
|MTRYO
|3,52
|19.819.899
|% 10,00
|
|KLNMA
|48,88
|36.703.083
|% 9,99
|
|CASA
|12,55
|129.879
|% 9,99
|
|SODSN
|20,58
|47.807
|% 9,99
|
|DOCO
|462,50
|12.885.337
|% 9,99
|
|COSMO
|2,07
|9.714
|% -8,81
|
|PRZMA
|4,00
|19.640.800
|% -8,05
|
|IHEVA
|2,41
|73.328.202
|% -6,23
|
|MMCAS
|0,79
|62.927
|% -4,82
|
|TACTR
|3,20
|202.695
|% -4,76
|
|THYAO
|10,83
|934.754.443
|% 6,28
|
|ASELS
|25,78
|634.222.061
|% 3,37
|
|PGSUS
|61,20
|412.939.532
|% 9,29
|
|GSRAY
|2,67
|344.634.576
|% 3,49
|
|GARAN
|8,58
|315.324.535
|% 1,42
|
|GSRAY
|2,67
|344.634.576
|% 3,49
|
|IEYHO
|0,61
|59.193.315
|% 1,67
|
|THYAO
|10,83
|934.754.443
|% 6,28
|
|IHLGM
|1,11
|94.569.087
|% 3,74
|
|YKBNK
|2,05
|149.811.906
|% 1,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4776
|8,5201
|% 0,47
|
|Frank
|7,0025
|7,0447
|% 0,52
|
|Riyal
|1,7959
|1,8049
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.722
|7,84
|
|Altın Gr.
|375
|375
|1,81
|
|Cumhuriyet
|2.397
|2.456
|12,00
|
|Tam
|2.464
|2.527
|12,40
|
|Yarım
|1.199
|1.230
|6,00
|
|Çeyrek
|601
|615
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|15,54
|15,58
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|0,03
|
|B. Petrol
|31,48
|31,48
|-0,26
|