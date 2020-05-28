Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

28.05.2020 13:09

Son güncelleme : 28.05.2020 13:16
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,27 artışla 105.242,00 puana yükseldi.



AA

Günün ilk yarısında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat  13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 288,50 puan artarak 105.242,00 seviyesine  çıkarken, toplam işlem hacmi 11,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,84 ve holding endeksi yüzde 0,85  artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,91 ile  ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 3,52 ile turizm oldu.

Özellikle ulaştırma sektörü hisselerinde yoğunlaşan alımlarla yükselen  BIST 100 endeksi, 10 Mart'tan bu yana ilk defa 106.000 puanın üzerini gördü.

Analistler, öğleden sonra başta ABD'nin birinci çeyrek Gayrisafi Yurt  içi Hasıla (GSYH) verisi olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini  belirterek, ABD ekonomisinin ilk çeyrekte yüzde 4,8 daralmasının beklendiğini  ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde kısa vadede hedeflerin 106.000 ve  109.500 seviyeleri olabileceğini kaydeden analistler, olası düşüşlerde ise  100.000 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:01105.208
Değişim :  0,24% |  254,50
Açılış :  105.556  
Önceki Kapanış :  104.954  
En Yüksek
106.292 En Düşük
104.535
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 520,80 10.860.670 % 9,97  
HLGYO 1,67 56.153.021 % 9,87  
GLBMD 4,47 4.830.075 % 9,83  
SAYAS 3,84 11.625.742 % 7,87  
BIZIM 14,94 107.411.320 % 7,48  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3152 8,3569 % 0,42  
Frank 6,9885 7,0306 % 0,28  
Riyal 1,8061 1,8152 % 0,45  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Gr. 377 377 4,71  
Cumhuriyet 2.447 2.477 30,90  
Tam 2.519 2.553 43,20  
Yarım 1.229 1.242 15,50  
Çeyrek 615 622 7,80  
Gümüş.Ons 17,31 17,35 0,07  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru