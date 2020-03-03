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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

03.03.2020 13:26

Son güncelleme : 03.03.2020 13:26
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,57 artışla 110.063,76 puana çıktı.



AA

Günün ilk yarısında dünya borsalarına paralel alıcılı bir seyir  izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2.753,89  puan artarken, toplam işlem hacmi 3,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 3,85 ve holding endeksi yüzde 3,05  değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,30 ile  menkul kıymet yatırım ortaklığı, tek kaybettiren yüzde 0,56 ile spor oldu.

Analistler, koronavirüs salgını sebebiyle dünya genelinde merkez  bankalarından gelen güvercin açıklamaların risk iştahını artırdığını ve pay  piyasalarında yukarı yönlü güçlü bir hareketin gözlemlendiğini ifade etti.

Öğleden sonra veri takviminin sakin olduğunu, G7 liderlerinin bugün  gerçekleştirmesi beklenen telekonferanstan gelecek haber akışının takip  edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000  üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 112.500 seviyesinin gündeme  gelebileceğini bildirdi.





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OYAYO 5,12 6.154.429 % 14,80  
SONME 6,09 4.469.404 % 14,47  
GLBMD 2,51 1.002.475 % 12,05  
DYOBY 5,20 10.858.198 % 10,87  
NUHCM 10,83 1.340.659 % 10,17  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9153 7,9550 % 0,95  
Frank 6,4526 6,4914 % 1,01  
Riyal 1,6480 1,6562 % 0,64  
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Altın Ons 1.597 1.598 11,88  
Cumhuriyet 2.109 2.141 -5,00  
Gümüş.Ons 16,78 16,82 0,14  
Gümüş Gr. 3,35 3,35 0,05  
B. Petrol 53,48 53,48 1,58  
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