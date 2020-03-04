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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

04.03.2020 13:31

Son güncelleme : 04.03.2020 13:31
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,10 artışla 112.433,25 puana çıktı.



AA

Günün ilk yarısında alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.225,98 puan artarken, toplam işlem hacmi  5,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,76 ve holding endeksi yüzde 0,78  değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok  kaybettiren yüzde 2,08 ile spor oldu.

BIST 100 endeksi, açılışta hafif satıcılı başlamasına rağmen daha sonra kayıplarını telafi ederek analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 112.500 seviyesinin hafif altında dengelendi.

Analistler, koronavirüs salgını sebebiyle başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere dünya genelinde merkez bankalarının faiz indirmesiyle pay piyasalarında karışık bir seyir gözlemlendiğini ifade etti.

Öğleden sonra yurt içinde  reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de, ADP özel sektör istihdamı, hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ISM imalat dışı endeks verilerinin takip edileceğini bildiren  analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 112.500 puanın aşılması halinde  113.300 seviyesinin önemli direnç konumuna geleceğini kaydetti.




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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OYAYO 5,88 2.962.209 % 14,84  
SALIX 5,47 101.135 % 9,62  
KSTUR 30,30 37.633 % 8,91  
DYOBY 6,12 79.065.599 % 8,90  
CLEBI 94,60 23.391.083 % 8,11  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7485 7,7873 % -0,56  
Frank 6,3494 6,3877 % -0,17  
Riyal 1,6167 1,6248 % -0,31  
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Alış Satış %  
Altın Gr. 321 321 0,26  
Cumhuriyet 2.129 2.161 28,00  
Tam 2.120 2.173 29,55  
Yarım 1.025 1.051 14,29  
Çeyrek 514 526 7,14  
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