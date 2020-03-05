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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

05.03.2020 13:19

Son güncelleme : 05.03.2020 13:19
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,98 artışla 112.983,38 puana çıktı.



AA

Günün ilk yarısında alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat  13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2.198,00 puan artarken, toplam işlem hacmi  3,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,79 ve holding endeksi yüzde 2,06  değer kazandı. Tüm sektör endeksleri kazandırırken, en çok kazandıran yüzde 4,95  ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet  Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleştirilecek görüşmenin piyasaların  odağında bulunduğunu bildirdi.

Veri gündeminde ABD'nin fabrika siparişleri verisinin öne çıktığını  dile getiren analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının piyasaların  yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 112.500 üzerinde 113.400  ve 115.000 seviyesinin gündeme gelebileceğini belirterek, 107.200'ün destek  konumunda olduğunu kaydetti.




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BRKSN 3,08 5.910.096 % 14,93  
DGATE 9,40 66.674.408 % 13,25  
AGHOL 18,31 50.866.174 % 10,90  
GARFA 5,52 39.734.960 % 10,18  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8491 7,8885 % 0,67  
Frank 6,3701 6,4085 % 0,68  
Riyal 1,6189 1,6270 % 0,25  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.647 1.647 8,39  
Altın Gr. 322 322 1,92  
Cumhuriyet 2.134 2.166 3,00  
Tam 2.125 2.178 3,90  
Yarım 1.027 1.054 1,89  
Çeyrek 515 527 0,94  
Gümüş.Ons 17,23 17,25 -0,01  
Gümüş Gr. 3,37 3,37 0,00  
B. Petrol 50,94 50,94 -0,19  
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