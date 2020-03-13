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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

13.03.2020 13:39

Son güncelleme : 13.03.2020 13:39
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,80 artışla 95.329,49 puana çıktı.



AA

Günün ilk yarısında Avrupa borsalarına paralel alıcılı bir seyir  izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.689,99  puan artarken, toplam işlem hacmi 4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 3,88, holding endeksi yüzde 2,05  değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,49 ile  inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 3,79 ile sigorta oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle dün  küresel pay piyasalarda görülen sert satıcılı seyrin ardından, bugün, Avrupa  borsalarında görülen alıcılı seyirle birlikte, BIST 100 endeksinin de dünkü  kayıplarını kısmen telafi ettiğini ifade etti.

Öğleden sonra, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın  (TCMB) yayımlayacağı beklenti anketinin, yurt dışında ise ABD'de Michigan  Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini kaydeden  analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.000 ve 92.500 seviyelerinin  destek, 98.500'direnç konumunda olduğunu bildirdi.





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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CLEBI 68,20 3.848.229 % 10,00  
UZERB 2,22 218.754 % 9,36  
KUYAS 1,06 6.264.173 % 9,28  
RALYH 8,00 32 % 8,84  
FMIZP 38,32 2.858.443 % 8,56  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8757 7,9152 % -0,45  
Frank 6,6063 6,6461 % -0,85  
Riyal 1,6645 1,6728 % -0,76  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.588 1.588 11,33  
Altın Gr. 320 320 -0,70  
Cumhuriyet 2.126 2.158 6,00  
Tam 2.109 2.161 -6,39  
Yarım 1.019 1.046 -3,10  
Çeyrek 511 523 -1,55  
Gümüş.Ons 15,74 15,78 -0,06  
Gümüş Gr. 3,18 3,19 -0,03  
B. Petrol 35,02 35,02 1,80  
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