Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,92 artışla 86.362,77 puana çıktı.
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
19.03.2020 13:31
Son güncelleme : 19.03.2020 13:31
AA
Güne düşüş eğilimiyle başlayan BIST 100 endeksi, daha sonra kayıplarını telafi ederek saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 786,17 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,2 milyar lira
düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,41, holding endeksi yüzde 1,18 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,95 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 3,86 ile spor oldu.
Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının küresel ekonomiye olası etkilerinin, dünya borsalarında karışık bir seyre sebep olduğunu bildirdi.
Asya borsalarında gözlemlenen sert satıcılı seyrin ardından Avrupa borsalarının güne pozitif bir başlangıç yaptığına dikkati çeken analistler, Borsa
İstanbul'da da Avrupa borsalarına paralel yükseliş eğiliminin hakim olduğunu ifade etti.
Analistler, bugün, yurt içinde haftalık para
ve banka istatistikleri, yurt dışında ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, 2019 yılı 4. çeyrek cari işlemler dengesi ve Philadelphia Fed imalat endeksinin izleneceğini belirterek, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.
Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 85.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu dile getiren analistler, 89.000 puanın direnç olarak takip edileceğini söyledi.
13:1585.351
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -225,26
|Açılış
|: 84.940
|
|Önceki Kapanış
|: 85.577
|
86.879
En Düşük
84.803
13:156,5326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0530
|Açılış
|: 6,5310
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4610
|
6,5336
En Düşük
6,4647
13:157,0633
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0110
|Açılış
|: 7,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0420
|
7,1299
En Düşük
7,0471
13:15309,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,01
|Açılış
|: 309,73
|
|Önceki Kapanış
|: 309,72
|
313,11
En Düşük
305,93
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|35,20
|421.587
|% 10,00
|
|GEDIK
|12,73
|2.393.626
|% 9,93
|
|GLRYH
|1,66
|1.608.885
|% 9,93
|
|QNBFL
|119,70
|1.617.826
|% 9,92
|
|RTALB
|3,99
|1.097.210
|% 9,92
|
|MAALT
|46,14
|4.422.419
|% -9,97
|
|LKMNH
|4,25
|635.817
|% -9,96
|
|DERIM
|2,90
|3.012.200
|% -9,94
|
|KLMSN
|11,07
|12.691.373
|% -9,93
|
|TSPOR
|2,19
|118.758.705
|% -9,88
|
|ASELS
|21,58
|371.823.099
|% -0,74
|
|THYAO
|7,94
|346.828.426
|% 0,51
|
|GARAN
|8,00
|327.295.975
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,97
|155.103.568
|% -0,51
|
|TSPOR
|2,19
|118.758.705
|% -9,88
|
|YKBNK
|1,97
|155.103.568
|% -0,51
|
|ODAS
|1,19
|75.255.753
|% -0,83
|
|TSPOR
|2,19
|118.758.705
|% -9,88
|
|IHLGM
|0,77
|39.556.446
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,11
|54.185.194
|% 0,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5026
|7,5403
|% -0,15
|
|Frank
|6,6675
|6,7077
|% 0,02
|
|Riyal
|1,7300
|1,7387
|% 0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.478
|1.479
|-7,83
|
|Altın Gr.
|310
|310
|0,50
|
|Cumhuriyet
|2.075
|2.106
|-11,00
|
|Tam
|2.061
|2.114
|-17,49
|
|Yarım
|996
|1.022
|-8,46
|
|Çeyrek
|500
|511
|-4,23
|
|Gümüş.Ons
|11,93
|11,98
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|2,50
|2,51
|0,01
|
|B. Petrol
|26,29
|26,29
|1,41
|