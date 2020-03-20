Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 3,03 artışla 87.775,95 puana çıktı.
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
20.03.2020 13:28
Son güncelleme : 20.03.2020 13:28
AA
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,75, holding endeksi yüzde 2,32 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri kazandırırken, en fazla kazandıran yüzde 7,56 ile finansal, kiralama, faktoring oldu.
Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerin devam etmesine karşın, merkez bankaları ve hükümetlerin ekonomiyi destekleme adımlarıyla küresel piyasalarda toparlanmaların görüldüğünü ifade etti.
ABD ve Avrupa borsalarında dünkü yüzde 2'leri aşan yükselişler sonrası bugün Güney Kore'de Kospi endeksinin yaklaşık yüzde 7,5 değer kazandığına dikkati çeken analistler, Borsa
İstanbul'da da gün boyu alıcılı bir seyir izlenmesinin beklendiğini bildirdi.
Analistler, öğleden sonra ABD'de 2. el konut satışları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 88.000 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda tepki yükselişinin kısa vadeli trende dönüşebileceğini vurguladı.
13:1287.713
En Yüksek
|Değişim
|: 2,96%
|| 2.518,09
|Açılış
|: 87.217
|
|Önceki Kapanış
|: 85.195
|
88.093
En Düşük
86.941
13:126,4946
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,0497
|Açılış
|: 6,5110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5440
|
6,5489
En Düşük
6,4561
13:126,9823
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0190
|Açılış
|: 6,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0620
|
7,0307
En Düşük
6,9588
13:12314,83
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 4,80
|Açılış
|: 314,83
|
|Önceki Kapanış
|: 310,02
|
316,25
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|ASUZU
|7,59
|1.899.883
|% 10,00
|
|DOCO
|254,10
|3.125.304
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,22
|8.177
|% 10,00
|
|BURVA
|12,65
|10.109
|% 10,00
|
|ISBTR
|34.958,00
|658.766
|% 10,00
|
|IHGZT
|3,33
|38.557
|% -6,46
|
|MERIT
|12,05
|3.723
|% -5,86
|
|BOLUC
|3,13
|7.118.615
|% -2,19
|
|UZERB
|1,43
|30.453
|% -2,05
|
|TTRAK
|40,90
|699.897
|% -1,92
|
|GARAN
|7,76
|369.966.249
|% 2,37
|
|THYAO
|8,17
|245.317.943
|% 2,90
|
|ASELS
|21,64
|230.723.407
|% 2,56
|
|TSPOR
|2,18
|141.091.588
|% -0,46
|
|ISFIN
|3,10
|130.593.650
|% 8,39
|
|ODAS
|1,23
|92.309.471
|% 4,24
|
|TSPOR
|2,18
|141.091.588
|% -0,46
|
|YKBNK
|1,95
|122.269.268
|% 2,63
|
|GARAN
|7,76
|369.966.249
|% 2,37
|
|ISFIN
|3,10
|130.593.650
|% 8,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6248
|7,6630
|% 1,74
|
|Frank
|6,5802
|6,6198
|% -0,46
|
|Riyal
|1,7252
|1,7339
|% -0,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.504
|1.505
|33,12
|
|Altın Gr.
|314
|314
|4,32
|
|Cumhuriyet
|2.093
|2.124
|20,00
|
|Tam
|2.083
|2.136
|28,86
|
|Yarım
|1.007
|1.033
|13,96
|
|Çeyrek
|505
|517
|7,52
|
|Gümüş.Ons
|12,82
|12,86
|0,72
|
|Gümüş Gr.
|2,68
|2,69
|0,14
|
|B. Petrol
|30,59
|30,59
|2,12
|