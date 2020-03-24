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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

24.03.2020 13:28

Son güncelleme : 24.03.2020 13:28
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 4,80 artışla 88.292,17 puana çıktı.



AA

Güne güçlü yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 4.046,01 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,6 milyar lira  düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 5,77, holding endeksi yüzde 5,33 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri kazandırırken,  en fazla kazandıran yüzde  9,06 ile madencilik oldu.

Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla dün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sınırsız varlık alımı programı açıklamasının, piyasalarda risk iştahını görece artırdığını kaydetti.

ABD'de 2 trilyon dolarlık teşvik paketinin senatoda ikinci kez reddedilmesiyle dün ABD borsalarında satıcılı seyretmesine karşın, Asya ve Avrupa borsalarında yüzde 7'lere varan güçlü yükselişlerin gözlemlendiğini belirten analistler, Borsa İstanbul'un da buna paralel alıcılı bir seyir izlediğini dile  getirdi.

Analistler, bugün, yurt içinde Para Politikası Kurulu toplantı özeti, yurt dışında ise ABD'de imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri  Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 88.000 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda tepki yükselişinin kısa  vadeli trende dönüşebileceğini vurguladı.





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Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,09 14,13 0,84  
Gümüş Gr. 2,94 2,95 0,15  
B. Petrol 28,46 28,46 1,43  
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