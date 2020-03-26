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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

26.03.2020 13:20

Son güncelleme : 26.03.2020 13:29
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,57 artışla 89.572,20 puana çıktı.



AA

Güne düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 509,18 puan artarken, toplam işlem hacmi 4,5 milyar lira düzeyinde  gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,54, holding endeksi yüzde 1,58 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,52 ile spor, en çok gerileyen yüzde 3,13 ile sigorta oldu.

Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla dün ABD'de 2,2 trilyon dolarlık teşvik paketinin  kabul edilmesine rağmen salgının gidişatına ilişkin belirsizliklerle dünya  borsalarında negatif bir seyir izlendiğini belirterek, Borsa İstanbul'un günün  ilk yarısında pozitif ayrıştığını ifade etti.

Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklayacağı haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'nin 4. çeyrek  büyümesi ve işsizlik başvurularıyla birlikte Kovid-19 salgınına ilişkin haber  akışının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde  90.000 ve 92.500 seviyelerinin direnç, 88.500 seviyesinin destek olarak öne  çıktığını kaydetti.





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SASA 6,60 76.488.022 % 10,00  
RYGYO 5,39 20.406.122 % 10,00  
GLBMD 1,65 1.090.113 % 10,00  
TIRE 4,73 4.109.886 % 10,00  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
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Sterlin 7,6675 7,7060 % 0,81  
Frank 6,6314 6,6714 % 1,38  
Riyal 1,7181 1,7267 % 0,84  
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Altın Ons 1.610 1.613 -5,71  
Altın Gr. 334 335 1,56  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,36 14,42 -0,05  
Gümüş Gr. 2,98 3,00 0,02  
B. Petrol 26,87 26,87 -0,52  
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