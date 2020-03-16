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Borsa haftaya düşüşle başladı

16.03.2020 10:27

Son güncelleme : 16.03.2020 10:27
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 3,49 azalarak 92.263,97 puana geriledi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 3.341,25 puan ve yüzde 3,49 değer  kaybederek 92.263,97 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 5,42 ve holding endeksi  yüzde 4,39 düşüş kaydetti. Tüm sektör endeksleri haftaya düşüşle başlarken, en çok gerileyen  yüzde 7,94 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi, geçen haftanın son işlem gününde etkili olan tepki alımlarıyla 2,10 değer kazanarak, haftayı 95.605,22 puandan tamamladı.

Analistler, dünya genelinde yayılma hızı artan yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin artan endişelerin, piyasalar üzerinde satış  baskısına neden olduğunu bildirdi.

Geçen hafta piyasalardaki panik havasını hafifletmek için merkez bankaları tarafından atılan adımlara, son olarak ABD Merkez Bankası (Fed) ve  Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) genişlemeci hamlelerinin de eklendiğini belirten analistler, buna karşın dünya borsalarının yeni haftaya sert düşüşlerle  başladığını dile getirdi.

Analistler, bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB)  perşembe günkü Para Politikası Kurulu Toplantısı'ndan çıkacak faiz kararı, yurt  dışında ise Çin'de ve ABD'de sanayi üretimi ile Euro Bölgesi'nde enflasyon  verilerinin yanı sıra merkez bankalarının atacağı adımların takip edileceğini  kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 90.000 seviyesinin destek konumunda  olduğunu söyledi.




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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BMELK 1,21 24.119 % 10,00  
BRMEN 1,17 135.182 % 9,35  
RTALB 2,96 9.648.015 % 8,42  
SANEL 3,85 12 % 6,94  
MTRYO 4,90 10 % 5,15  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8196 7,8589 % 0,93  
Frank 6,6730 6,7132 % 0,71  
Riyal 1,6860 1,6945 % 0,29  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.536 1.537 6,37  
Altın Gr. 316 316 4,36  
Cumhuriyet 2.081 2.112 -50,00  
Tam 2.072 2.123 -44,29  
Yarım 1.001 1.027 -21,43  
Çeyrek 502 514 -10,72  
Gümüş.Ons 14,49 14,52 -0,22  
Gümüş Gr. 2,98 2,99 -0,02  
B. Petrol 31,83 31,83 -2,02  
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