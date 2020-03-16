Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 3,49 azalarak 92.263,97 puana geriledi.
Borsa haftaya düşüşle başladı
16.03.2020 10:27
Son güncelleme : 16.03.2020 10:27
AA
Açılışta BIST 100 endeksi, 3.341,25 puan ve yüzde 3,49 değer kaybederek 92.263,97 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 5,42 ve holding endeksi yüzde 4,39 düşüş kaydetti. Tüm sektör endeksleri haftaya düşüşle başlarken, en çok gerileyen yüzde 7,94 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.
BIST 100 endeksi, geçen haftanın son işlem gününde etkili olan tepki alımlarıyla 2,10 değer kazanarak, haftayı 95.605,22 puandan tamamladı.
Analistler, dünya genelinde yayılma hızı artan yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin artan endişelerin, piyasalar üzerinde satış baskısına neden olduğunu bildirdi.
Geçen hafta piyasalardaki panik havasını hafifletmek için merkez bankaları tarafından atılan adımlara, son olarak ABD Merkez Bankası (Fed) ve Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) genişlemeci hamlelerinin de eklendiğini belirten analistler, buna karşın dünya borsalarının yeni haftaya sert düşüşlerle başladığını dile getirdi.
Analistler, bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) perşembe günkü Para
Politikası Kurulu Toplantısı'ndan çıkacak faiz kararı, yurt dışında ise Çin'de ve ABD'de sanayi üretimi ile Euro
Bölgesi'nde enflasyon verilerinin yanı sıra merkez bankalarının atacağı adımların takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 90.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.
10:1091.197
En Yüksek
|Değişim
|: -4,61%
|| -4.407,94
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
90.822
10:106,3586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0291
|Açılış
|: 6,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2990
|
6,3587
En Düşük
6,2780
10:107,0835
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0505
|Açılış
|: 7,0360
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9920
|
7,0952
En Düşük
6,9931
10:10313,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 2,57
|Açılış
|: 315,21
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
308,86
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,21
|24.119
|% 10,00
|
|BRMEN
|1,17
|135.182
|% 9,35
|
|RTALB
|2,96
|9.648.015
|% 8,42
|
|SANEL
|3,85
|12
|% 6,94
|
|MTRYO
|4,90
|10
|% 5,15
|
|BRKSN
|2,16
|196.780
|% -10,00
|
|HURGZ
|0,81
|577.638
|% -10,00
|
|DENGE
|0,90
|51.640
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.558,30
|17.792
|% -10,00
|
|ISBIR
|425,20
|2.976
|% -9,99
|
|ASELS
|24,14
|58.333.830
|% -5,18
|
|THYAO
|8,55
|52.932.648
|% -6,46
|
|GARAN
|8,51
|50.154.740
|% -5,55
|
|ECILC
|4,23
|34.301.628
|% 4,19
|
|YKBNK
|2,10
|18.964.882
|% -4,98
|
|IHLGM
|0,89
|10.669.652
|% -6,32
|
|ODAS
|1,30
|15.038.130
|% -5,80
|
|EKGYO
|1,14
|11.280.057
|% -5,00
|
|YKBNK
|2,10
|18.964.882
|% -4,98
|
|ECILC
|4,23
|34.301.628
|% 4,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8196
|7,8589
|% 0,93
|
|Frank
|6,6730
|6,7132
|% 0,71
|
|Riyal
|1,6860
|1,6945
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.536
|1.537
|6,37
|
|Altın Gr.
|316
|316
|4,36
|
|Cumhuriyet
|2.081
|2.112
|-50,00
|
|Tam
|2.072
|2.123
|-44,29
|
|Yarım
|1.001
|1.027
|-21,43
|
|Çeyrek
|502
|514
|-10,72
|
|Gümüş.Ons
|14,49
|14,52
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|2,98
|2,99
|-0,02
|
|B. Petrol
|31,83
|31,83
|-2,02
|