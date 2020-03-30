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Borsa haftaya düşüşle başladı

30.03.2020 10:10

Son güncelleme : 30.03.2020 10:10
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,21 azalarak 87.937,02 puana geriledi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 188,02 puan ve yüzde 0,21 değer kaybederek  87.937,02 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,25 ve holding endeksi yüzde 0,05 değer  kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,90 ile spor, en  çok gerileyen ise yüzde 2,83 ile ulaştırma oldu.

Geçen haftanın son işlem gününde yüzde 3,72 değer kaybederek 88.125,04  puana inen BIST 100 endeksi, haftalık bazda ise yüzde 2,71 yükseldi.

Küresel piyasalarda, geçen hafta ekonomi teşvikleri ile etkili olan iyimserlik, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışı ile  törpülenirken, yeni haftanın açılışında Asya borsaları ve petrol fiyatlarında  sert düşüşler görülüyor.

Analistler, bu hafta, yurt içinde cuma günü açıklanacak enflasyon, yurt dışında ise çarşamba günü dünya genelinde yayımlanacak nihai PMI'lar ve cuma  günü ABD'nin istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini bildirdi.

Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100  endeksinde 85.000 ve 82.500 seviyelerinin destek, 88.500 ve 92.000'in direnç konumunda olduğunu kaydetti.





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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YKBNK 1,88 251.427.146 % 0,00  
SMART 8,09 59.158.853 % 0,00  
VKING 4,32 24.865.346 % 0,00  
TEKTU 0,77 24.457.167 % 0,00  
METRO 0,89 22.062.388 % 0,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,0529 8,0933 % 0,64  
Frank 6,7956 6,8366 % 0,56  
Riyal 1,7296 1,7383 % 1,03  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.615 1.619 -11,64  
Altın Gr. 338 339 0,79  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 13,91 13,95 -0,52  
Gümüş Gr. 2,91 2,92 -0,08  
B. Petrol 26,84 26,84 -1,11  
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