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Borsa haftaya yükselişle başladı

08.06.2020 10:08

Son güncelleme : 08.06.2020 10:08
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,28 artışla 110.331,85 puana yükseldi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 310,02 puan ve yüzde 0,28 değer kazanarak  110.331,85 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,19 ve holding endeksi yüzde 0,38 yükseliş  kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,97 ile turizm,  en çok gerileyen ise yüzde 0,06 ile elektrik oldu.

BIST 100 endeksi, 15 Mayıs'ta başlayan ve geçen hafta boyunca devam  eden 13 günlük ralli ile tarihinin aralıksız en uzun soluklu yükselişini yaptı.  Cuma günü yüzde 0,44 değer kazanan BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 4,27,  13 günlük ralli sürecinde de yüzde 10,9 prim yaptı.

Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin  karantina tedbirlerinin kaldırılması ve buna bağlı olarak ekonomilerin tekrar  canlanmasının, pay piyasalarındaki yükseliş isteğini beslediğini ifade etti.

Bu hafta, çarşamba günü gerçekleştirilecek ABD Merkez Bankası'nın Açık  Piyasa Komitesi toplantısının yanı sıra hafta genelinde ABD ve Çin'de enflasyon  ile Avrupa'da büyüme ve sanayi üretim verilerinin yatırımcıların odağında  bulunduğunu aktaran analistler, bugün önemli bir veri olmaması nedeniyle Kovid-19  salgınına ilişkin haber akışı ve Avrupa Parlamentosu'nda konuşma yapması beklenen  Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip  edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.000 puanın destek,  111.000 ve 113.000 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.




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GUSGR 3,52 95.750.027 % 0,00  
MPARK 17,03 315.891.206 % 0,00  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5725 8,6155 % 0,33  
Frank 7,0084 7,0506 % 0,10  
Riyal 1,7994 1,8084 % 0,17  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.693 1.694 8,54  
Altın Gr. 368 369 1,71  
Cumhuriyet 2.391 2.426 -21,80  
Tam 2.461 2.504 -15,10  
Yarım 1.201 1.217 -12,80  
Çeyrek 600 608 -6,40  
Gümüş.Ons 17,63 17,67 0,22  
Gümüş Gr. 3,84 3,85 0,06  
B. Petrol 42,82 42,82 0,52  
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