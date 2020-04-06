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Borsa haftaya yükselişle başladı

06.04.2020 10:09

Son güncelleme : 06.04.2020 10:15
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 1,60 artışla 90,989,07 puana yükseldi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 1.436,46 puan ve yüzde 1,60 değer kazanarak  90,989,07 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 2,22 ve holding endeksi yüzde 1,68 yükseliş  kaydetti. Tüm sektör endeksleri haftaya yükselişle başlarken, en fazla kazandıran  yüzde 3,77 ile spor oldu.

Geçen haftanın son işlem gününde yatay seyreden ve yüzde 0,05'lik  artışla 89.552,61 puandan kapanış yapan BIST 100 endeksi, haftalık bazda ise  yüzde 1,6 değer kazandı.

Analistler, bu hafta veri gündeminin görece zayıf olduğunu kaydederek,  bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın fiyat gelişmeleri değerlendirmesi ve  reel efektif döviz kuru verisinin takip edileceğini vurguladı.

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının  piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.000 ve 95.000 seviyelerinin  direnç, 88.000 puanın güçlü destek konumunda olduğunu bildirdi.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
09:5590.989
Değişim :  1,60% |  1.436,46
Açılış :  90.989  
Önceki Kapanış :  89.553  
En Yüksek
90.989 En Düşük
90.989
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EKIZ 1,98 73.040 % 10,00  
TDGYO 2,97 305.203 % 10,00  
AFYON 5,98 471.098 % 9,93  
AVHOL 1,22 127.799 % 9,91  
IZTAR 2,47 235.762 % 9,78  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2514 8,2928 % 0,16  
Frank 6,8750 6,9164 % 0,20  
Riyal 1,7884 1,7974 % 0,19  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.624 1.624 5,78  
Altın Gr. 353 353 2,46  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,47 14,52 0,10  
Gümüş Gr. 3,14 3,15 0,03  
B. Petrol 33,60 33,60 -0,51  
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