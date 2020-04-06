Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 1,60 artışla 90,989,07 puana yükseldi.
Borsa haftaya yükselişle başladı
06.04.2020 10:09
Son güncelleme : 06.04.2020 10:15
AA
Açılışta BIST 100 endeksi, 1.436,46 puan ve yüzde 1,60 değer kazanarak 90,989,07 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 2,22 ve holding endeksi yüzde 1,68 yükseliş kaydetti. Tüm sektör endeksleri haftaya yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 3,77 ile spor oldu.
Geçen haftanın son işlem gününde yatay seyreden ve yüzde 0,05'lik artışla 89.552,61 puandan kapanış yapan BIST 100 endeksi, haftalık bazda ise yüzde 1,6 değer kazandı.
Analistler, bu hafta veri gündeminin görece zayıf olduğunu kaydederek, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın fiyat gelişmeleri değerlendirmesi ve reel efektif döviz kuru verisinin takip edileceğini vurguladı.
Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.000 ve 95.000 seviyelerinin direnç, 88.000 puanın güçlü destek konumunda olduğunu bildirdi.
09:5590.989
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 1.436,46
|Açılış
|: 90.989
|
|Önceki Kapanış
|: 89.553
|
90.989
En Düşük
90.989
09:556,7528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0186
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,7574
En Düşük
6,7200
09:557,3078
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0209
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,3209
En Düşük
7,2586
09:55352,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 2,23
|Açılış
|: 352,80
|
|Önceki Kapanış
|: 350,57
|
353,45
En Düşük
348,06
BIST En Aktif Hisseler
|EKIZ
|1,98
|73.040
|% 10,00
|
|TDGYO
|2,97
|305.203
|% 10,00
|
|AFYON
|5,98
|471.098
|% 9,93
|
|AVHOL
|1,22
|127.799
|% 9,91
|
|IZTAR
|2,47
|235.762
|% 9,78
|
|IHGZT
|4,05
|4
|% -10,00
|
|INFO
|5,76
|49.657
|% -9,86
|
|BMELK
|1,23
|5.348
|% -9,56
|
|EGCYO
|0,35
|3.404
|% -7,89
|
|EGCYH
|0,30
|35.164
|% -6,25
|
|GARAN
|7,78
|9.320.362
|% 3,18
|
|YKBNK
|1,85
|8.132.892
|% 1,65
|
|ASELS
|23,72
|5.782.889
|% 2,24
|
|PETKM
|3,45
|5.454.250
|% 1,17
|
|THYAO
|9,09
|5.364.236
|% 1,79
|
|YKBNK
|1,85
|8.132.892
|% 1,65
|
|CEMAS
|0,81
|1.999.301
|% 2,53
|
|IHLGM
|1,03
|1.787.599
|% 3,00
|
|IHLAS
|0,52
|880.680
|% 4,00
|
|PETKM
|3,45
|5.454.250
|% 1,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2514
|8,2928
|% 0,16
|
|Frank
|6,8750
|6,9164
|% 0,20
|
|Riyal
|1,7884
|1,7974
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.624
|1.624
|5,78
|
|Altın Gr.
|353
|353
|2,46
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,47
|14,52
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,15
|0,03
|
|B. Petrol
|33,60
|33,60
|-0,51
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10:12XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1339, 5 artarak (% 1.58 ) 86, 086
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10:12
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KATMR, EKIZ, METAL, IZTAR, AVHOL, TACTR, SANEL
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10:12
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DOHOL, MARKA, EGCYO, BMELK, MRGYO, NETAS