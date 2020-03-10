Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 2,73 değer kazandı.
Borsa ilk yarıda yükseldi
10.03.2020 13:31
Son güncelleme : 10.03.2020 13:37
AA
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 2,73 değer kazandı.
Endeks, 2.827 puanlık artışla 106 bin 351 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 3,4 milyar lira
oldu.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 3,58, holding endeksi de yüzde 2,34 değer kazandı.
13:21106.591
En Yüksek
|Değişim
|: 2,96%
|| 3.067,06
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.671
En Düşük
105.131
13:216,1161
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0307
|Açılış
|: 6,1190
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1602
En Düşük
6,1032
13:216,9412
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -0,0886
|Açılış
|: 6,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
7,0586
En Düşük
6,9256
13:21326,24
En Yüksek
|Değişim
|: -1,68%
|| -5,57
|Açılış
|: 326,24
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,51
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|25,52
|5.758.592
|% 14,95
|
|VKING
|2,96
|3.386.485
|% 14,73
|
|CRFSA
|6,58
|23.697.335
|% 12,67
|
|GSDDE
|2,38
|2.350.415
|% 11,74
|
|TKNSA
|7,78
|101.555.490
|% 10,35
|
|OYAYO
|5,62
|707.547
|% -14,98
|
|SANEL
|3,70
|3.745
|% -5,13
|
|EKIZ
|1,12
|74.149
|% -4,27
|
|TDGYO
|1,88
|2.036.049
|% -3,59
|
|KSTUR
|27,00
|6.642
|% -3,57
|
|THYAO
|10,88
|444.340.269
|% 4,82
|
|ASELS
|28,50
|409.024.141
|% 2,67
|
|GARAN
|9,60
|250.792.370
|% 4,58
|
|YKBNK
|2,41
|215.670.815
|% 5,24
|
|EREGL
|8,94
|117.098.947
|% 4,81
|
|YKBNK
|2,41
|215.670.815
|% 5,24
|
|ODAS
|1,93
|105.000.102
|% 3,21
|
|IHLGM
|1,30
|67.817.337
|% 3,17
|
|KARSN
|1,72
|72.282.747
|% 3,61
|
|EKGYO
|1,40
|59.055.301
|% 3,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9562
|7,9961
|% -0,99
|
|Frank
|6,5221
|6,5614
|% -1,35
|
|Riyal
|1,6234
|1,6315
|% -0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.659
|1.659
|-21,27
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-5,55
|
|Cumhuriyet
|2.164
|2.196
|-18,00
|
|Tam
|2.153
|2.207
|-15,73
|
|Yarım
|1.041
|1.068
|-7,61
|
|Çeyrek
|522
|534
|-3,81
|
|Gümüş.Ons
|17,09
|17,12
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,36
|-0,00
|
|B. Petrol
|36,64
|36,64
|2,28
|