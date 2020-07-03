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Borsa liginde ilk yarının şampiyonu Trabzonspor

03.07.2020 11:01

Son güncelleme : 03.07.2020 11:13
Borsa İstanbul`da işlem gören spor şirketlerinden Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği, hisselerindeki yüzde 218`1`lik artışla yılın ilk yarısında yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.



AA

AA muhabirinin derlediği verilere göre, spor endeksi, söz konusu  dönemde yüzde 50,2 değer kazandı. Yılın ilk yarısında Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol  İşletmeciliği,  Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar,  Beşiktaş Futbol  Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ yatırımcısına kazandırırken sadece Fenerbahçe  Futbol AŞ kaybettirdi.

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin olumlu haberler ve  Süper Lig'in yeniden başlamasıyla  birlikte Borsa İstanbul'da işlem gören spor  şirketleri yatırımcısını sevindirdi.

Yılın ilk yarısında Trabzonspor, yüzde 218,1  ile yatırımcısına en  fazla kazandıran spor şirketi oldu.

Süper Lig'de 29 hafta sonunda 58 puanla 2. sırada yer alan  Trabzonspor, son 9 sezonun en iyi dönemini geçirerek, son yıllarda ilk kez  şampiyonluğa bu kadar yaklaştı.

2010-2011 sezonunun 29. haftasını 69 puanla ilk sırada tamamlayan  ancak sezonu 82 puan ve averajla ikinci sırada tamamlayan Karadeniz ekibi, son 9  sezon içerisinde ilk kez 29. hafta sonunda şampiyonluk yarışının içinde kaldı.

Analistler, Trabzonspor'un yeşil sahalardaki başarılı performansını  borsaya da yansıttığını belirterek, Trabzonspor'un bu yıl piyasa değerinin ilk  defa 1 milyar TL'yi aşarak 1 milyar 985 milyon liraya kadar yükseldiğine dikkati  çekti.

Trabzonspor'u yüzde 43,4 ile Galatasaray, yüzde 23,3 ile Beşiktaş  takip etti. Fenerbahçe'nin hisseleri ise yılın ilk yarısında yüzde 13 değer  kaybetti.

HAZİRAN AYINDA EN FAZLA KAZANDIRAN BEŞİKTAŞ OLDU

Haziran ayında ise yatırımcısına en fazla yüzde 22,8 ile Beşiktaş  kazandırdı. Analistler, son 2 haftayı galibiyetle tamamlayan Beşiktaş'ın borsada  da yatırımcısına kazandırdığını ifade etti.

Beşiktaş'ın ardından Trabzonspor yüzde 19,8, Fenerbahçe yüzde 6,4  değer kazandı.

Galatasaray'ın hisseleri ise haziran ayında yüzde 14,2 azaldı.  Süper  Lig'deki son 4 maçında galibiyet elde edemeyen Galatasaray, haziran ayında  borsada da yatırımcısını üzdü.

Analistler, 14 Haziran'da Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'a 2-0  yenilmesinin ardından 15 Haziran'daki işlem gününde hisselerinin yüzde 10'a yakın  değer kaybettiğini anımsattı.

EN FAZLA PİYASA DEĞERİNE TRABZONSPOR SAHİP

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında en fazla piyasa  değerine Trabzonspor sahip. Trabzonspor haziran ayını 1 milyar 616 milyon 911 bin  916 lira piyasa değeriyle tamamladı.

Trabzonspor'u 1 milyar 571 milyon 400 bin lira piyasa değeriyle  Galatasaray, 1 milyar 246 milyon 158 bin 200 lira piyasa değeriyle Fenerbahçe,  724 milyon 800 bin lira piyasa değeriyle Beşiktaş izledi.




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