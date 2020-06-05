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Borsa tarihinde ilk kez 13 günlük kesintisiz yükselişle haftayı tamamladı

05.06.2020 18:21

Son güncelleme : 05.06.2020 18:38
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,44 değer kazancıyla 110.021,83 puandan tamamlayarak, tarihinde en uzun soluklu yükselişini kaydetti.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 484,91 puan artarken, toplam  işlem hacmi 11,9 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,21 ve holding endeksi yüzde 0,67 değer  kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,40 ile iletişim,  en çok gerileyen ise yüzde yüzde 3,33 ile spor oldu.

3 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştiren BIST 100 endeksi, 15  Mayıs'ta başlayan ve bugüne kadar devam eden 13 günlük yükseliş rallisi ile  tarihinde aralıksız en uzun soluklu çıkışını gerçekleştirdi. Endeksin bundan  önceki en uzun günlük yükseliş serisi 12 gün ile 1993'te gerçekleşmişti.

Analistler, bugün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu  Moody's'in Türkiye değerlendirmesinin, piyasalar kapandıktan sonra  yayımlanmasının beklendiğini belirterek, Moody's'in son değerlendirmesinde  Türkiye'nin kredi notunu "B1", görünümü ise "negatif" olarak belirlediğini  anımsattı.

Haftaya yurt içinde ödemeler dengesi istatistikleri ve iş gücü  istatistikleri, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası faiz kararı başta olmak üzere  yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST  100 endeksinde 109.500 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 111.600 direncinin  gündeme geleceğini bildirdi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05110.022
Değişim :  0,44% |  484,91
Açılış :  110.143  
Önceki Kapanış :  109.537  
En Yüksek
110.602 En Düşük
109.546
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BAYRK 3,96 284.882 % 10,00  
LUKSK 13,53 4.888.705 % 10,00  
MAALT 79,75 41.852.748 % 10,00  
GEREL 4,63 275.111.094 % 9,98  
KARTN 493,50 38.215.893 % 9,98  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5945 8,6376 % 1,35  
Frank 7,0194 7,0617 % -0,26  
Riyal 1,8012 1,8103 % 0,47  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.677 1.678 -36,86  
Altın Gr. 366 366 -6,33  
Cumhuriyet 2.374 2.406 -41,00  
Tam 2.444 2.473 -45,80  
Yarım 1.193 1.209 -20,60  
Çeyrek 596 604 -10,30  
Gümüş.Ons 17,31 17,36 -0,37  
Gümüş Gr. 3,77 3,78 -0,07  
B. Petrol 42,01 42,01 2,03  
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