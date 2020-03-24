Ekonomi ve finans piyasalarına yönelik destek adımlarının peşpeşe gelmesinin pozitif etkilediği piyasalarda, hisse senetleri ve altın fiyatı yükseldi, döviz kurları geriledi.
Borsa ve altın yükseldi, dolar geriledi
24.03.2020 17:21
Son güncelleme : 24.03.2020 17:21
AA
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün akşam açıkladığı sınırsız parasal genişleme programı sonrası dolar
diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kaybederken, pay piyasalarında yükselişler yüzde 7'ye yaklaştı. Altının gram fiyatı ise dolar kurundaki gerilemeye karşın ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazandı.
Fed'in dün açıkladığı açık uçlu parasal genişleme kararının ardından bugün Asya borsalarıyla başlayan pozitif hava, Avrupa ve Türkiye'de de karşılık buldu.
BIST 100 endeksi saat 17.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 6 değer kazanarak 89.000 puanın üzerine çıkarken, dolar kuru
yüzde 2'ye yakın düşüşle 6,4450'ye kadar geriledi.
Altının gram fiyatı ise 336 lirayı görmesinin ardından şu dakikalarda 332 lira
seviyesinde dengelendi.
Analistler, başta Fed olmak üzere tüm merkez bankalarının yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye etkilerini hafifletmek için genişlemeci adımlar attığını belirterek, yurt içinde de ekonomi yönetiminin yanı sıra, kamu ve özel bankaların da birbiri ardına açıkladığı destekleme paketlerinin hisse senedi piyasasını pozitif etkilediğini kaydetti.
Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının bundan sonra da piyasalarda dalgalanmalara neden olabileceğine dikkati çeken analistler, dolardaki zayıflamanın piyasalarda risk iştahının artmasını sağladıını dile getirdi.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 89.000 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda kısa vadeli yükseliş trendi içinde hareket edebileceğine değinerek, dolar/TL'de ise 6,50'nin altında yeni hedefin 6,42 olacağını söyledi.
17:0588.990
En Yüksek
|Değişim
|: 5,63%
|| 4.744,27
|Açılış
|: 87.571
|
|Önceki Kapanış
|: 84.246
|
89.638
En Düşük
87.050
17:056,4632
En Yüksek
|Değişim
|: -1,48%
|| -0,0974
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5660
En Düşük
6,4434
17:056,9892
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,0508
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,0874
En Düşük
6,9614
17:05332,85
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 5,14
|Açılış
|: 332,85
|
|Önceki Kapanış
|: 327,71
|
342,55
En Düşük
327,01
BIST En Aktif Hisseler
|DOAS
|5,61
|2.059.025
|% 10,00
|
|PNSUT
|10,12
|26.680.573
|% 10,00
|
|ECZYT
|9,46
|29.049.381
|% 10,00
|
|ALCTL
|13,53
|5.000.672
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,20
|9.048.986
|% 10,00
|
|IZMDC
|8,00
|4.840
|% -4,76
|
|MTRYO
|5,27
|3.497.617
|% -2,04
|
|MMCAS
|0,89
|5.221
|% -1,11
|
|IHGZT
|3,49
|8.784
|% -0,29
|
|KPHOL
|2,25
|25.262
|% 0,00
|
|GARAN
|7,53
|958.841.813
|% 8,97
|
|THYAO
|8,27
|747.384.537
|% 7,26
|
|ASELS
|22,40
|604.966.887
|% 7,69
|
|YKBNK
|1,89
|285.155.908
|% 6,78
|
|HALKB
|4,95
|250.391.068
|% 6,22
|
|YKBNK
|1,89
|285.155.908
|% 6,78
|
|GARAN
|7,53
|958.841.813
|% 8,97
|
|EKGYO
|1,15
|111.211.862
|% 7,48
|
|THYAO
|8,27
|747.384.537
|% 7,26
|
|ISFIN
|2,90
|233.845.243
|% 5,84
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5632
|7,6011
|% 0,15
|
|Frank
|6,5613
|6,6009
|% -1,13
|
|Riyal
|1,7132
|1,7218
|% -1,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.596
|1.610
|49,51
|
|Altın Gr.
|332
|332
|4,45
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,87
|13,93
|0,63
|
|Gümüş Gr.
|2,88
|2,89
|0,09
|
|B. Petrol
|27,48
|27,48
|0,45
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