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Borsa ve altın yükseldi, dolar geriledi

24.03.2020 17:21

Son güncelleme : 24.03.2020 17:21
Ekonomi ve finans piyasalarına yönelik destek adımlarının peşpeşe gelmesinin pozitif etkilediği piyasalarda, hisse senetleri ve altın fiyatı yükseldi, döviz kurları geriledi.



AA

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün akşam açıkladığı sınırsız parasal genişleme programı sonrası dolar diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kaybederken, pay piyasalarında yükselişler yüzde 7'ye yaklaştı. Altının gram fiyatı ise dolar kurundaki gerilemeye karşın ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazandı.

Fed'in dün açıkladığı açık uçlu parasal genişleme kararının ardından bugün Asya borsalarıyla başlayan pozitif hava, Avrupa ve Türkiye'de de karşılık buldu.

BIST 100 endeksi saat 17.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yaklaşık  yüzde 6 değer kazanarak 89.000 puanın üzerine çıkarken, dolar kuru yüzde 2'ye  yakın düşüşle 6,4450'ye kadar geriledi.

Altının gram fiyatı ise 336 lirayı görmesinin ardından şu dakikalarda  332 lira seviyesinde dengelendi.

Analistler, başta Fed olmak üzere tüm merkez bankalarının yeni tip  corona virüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye etkilerini hafifletmek için  genişlemeci adımlar attığını belirterek, yurt içinde de ekonomi yönetiminin yanı  sıra, kamu ve özel bankaların da birbiri ardına açıkladığı destekleme  paketlerinin hisse senedi piyasasını pozitif etkilediğini kaydetti.

Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının bundan sonra da piyasalarda dalgalanmalara neden olabileceğine dikkati çeken analistler, dolardaki  zayıflamanın piyasalarda risk iştahının artmasını sağladıını dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 89.000 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda kısa vadeli yükseliş trendi içinde hareket  edebileceğine değinerek, dolar/TL'de ise 6,50'nin altında yeni hedefin 6,42  olacağını söyledi.





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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOAS 5,61 2.059.025 % 10,00  
PNSUT 10,12 26.680.573 % 10,00  
ECZYT 9,46 29.049.381 % 10,00  
ALCTL 13,53 5.000.672 % 10,00  
GLRYH 2,20 9.048.986 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,5632 7,6011 % 0,15  
Frank 6,5613 6,6009 % -1,13  
Riyal 1,7132 1,7218 % -1,67  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.596 1.610 49,51  
Altın Gr. 332 332 4,45  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 13,87 13,93 0,63  
Gümüş Gr. 2,88 2,89 0,09  
B. Petrol 27,48 27,48 0,45  
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