Pay Piyasası Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarında işlem gören Borsa Yatırım Fonları`nın 10.00-18.00 saatleri arasındaki sürekli işlem yöntemine ilave olarak kapanış seansına dahil edilmesine karar verildi.
Borsa Yatırım Fonları`nın kapanış seansına dahil edilmesine karar verildi
27.03.2020 10:01
Son güncelleme : 27.03.2020 10:12
Borsa İstanbul'un duyurusuna göre, söz konusu uygulama 30 Mart Pazartesi günü başlayacak.
Borsa İstanbul'dan yapılan duyuruda şu bilgiler verildi:
"Pay Piyasası Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarında işlem görmekte olan borsa
yatırım fonları (BYF) mevcut uygulamada açılış ve kapanış seansına dahil edilmemekte ve 10:00 - 18:00 saatleri arasında sürekli işlem yöntemi ile işlem görmektedirler.
Borsa Genel Müdürlüğü tarafından 26/03/2020 tarihinde alınmış olan karar uyarınca;
- BYF’lerin 10:00 - 18:00 saatleri arasındaki sürekli işlem yöntemine ilave olarak kapanış seansına (kapanış fiyatından işlemler aşaması da dahil olmak üzere) dahil edilmesine (açılış seansına dahil edilmeyeceklerdir),
- Uygulamanın 30/03/2020 tarihinden itibaren devreye alınmasına karar verilmiştir."
09:5591.834
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 306,29
|Açılış
|: 91.834
|
|Önceki Kapanış
|: 91.528
|
91.834
En Düşük
91.834
09:556,4286
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0331
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,4286
En Düşük
6,3903
09:557,1026
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0428
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1098
En Düşük
7,0479
09:55335,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,38
|Açılış
|: 335,12
|
|Önceki Kapanış
|: 335,50
|
337,11
En Düşük
333,90
BIST En Aktif Hisseler
|AGYO
|1,16
|3.495.078
|% 0,00
|
|AKMGY
|21,12
|218.707
|% 0,00
|
|BAGFS
|11,75
|15.434.220
|% 0,00
|
|CEMAS
|0,74
|64.343.734
|% 0,00
|
|BRISA
|7,20
|6.507.611
|% 0,00
|
|AGYO
|1,16
|3.495.078
|% 0,00
|
|AKMGY
|21,12
|218.707
|% 0,00
|
|BAGFS
|11,75
|15.434.220
|% 0,00
|
|CEMAS
|0,74
|64.343.734
|% 0,00
|
|BRISA
|7,20
|6.507.611
|% 0,00
|
|ODAS
|1,33
|178.488.836
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,84
|132.530.864
|% 0,00
|
|PGSUS
|31,40
|110.434.682
|% 0,00
|
|HUBVC
|18,15
|106.945.044
|% 0,00
|
|ARDYZ
|13,11
|82.964.869
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,84
|132.530.864
|% 0,00
|
|ODAS
|1,33
|178.488.836
|% 0,00
|
|BNTAS
|2,20
|39.488.568
|% 0,00
|
|HDFGS
|1,74
|20.970.108
|% 0,00
|
|ULUUN
|4,43
|46.879.408
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8152
|7,8544
|% 0,43
|
|Frank
|6,6402
|6,6802
|% 0,40
|
|Riyal
|1,7023
|1,7109
|% 0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.623
|1.626
|-5,11
|
|Altın Gr.
|334
|335
|-0,77
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,52
|14,55
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,00
|3,01
|0,04
|
|B. Petrol
|26,41
|26,41
|0,07
|