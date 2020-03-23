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Borsada şirketler hisselerine sahip çıkıyor

23.03.2020 11:12

Son güncelleme : 23.03.2020 11:29
Borsa İstanbul`da, hisse fiyatlarındaki sert düşüş ve oynaklıklara seyirci kalmayan ve yatırımcının yanında yer alarak "hisse geri alımı" programı uygulayan şirketlerin sayısı her geçen gün artıyor.



AA

Küresel piyasalardaki panik havasına bağlı olarak Borsa İstanbul'da son 5 haftadır etkili olan satıcılı seyir, hisse senedi fiyatlarının çoğunlukla  olması gereken seviyenin çok daha düşüğüne gerilemesine neden oldu.

Piyasalardaki panik satışları nedeniyle hisse fiyatlarındaki sert düşüşler veya aşırı dalgalanmaların önüne geçebilmek için son bir haftada "hisse  geri alımı" yapan şirketler, yatırımcı ve uzmanların takdirini kazandı.

Analistler, uzun vadeli hisse yatırımı tercihinde en önemli  kriterlerden biri olarak kabul edilen "gerektiğinde hisselerine sahip çıkma"  konusunda bugünlerde önemli bir sınavdan geçildiğini belirterek, yatırımcılarını bu fırtınalı havada yalnız bırakmayan şirketlerin uzun vadede kazançlı çıkacağını  ifade etti.

Hisse geri alımının, ortakların şirketlerine güveninin en güçlü  göstergesi olduğunu vurgulayan analistler, yatırımcıların ise zor günlerde  yanında olan şirketlere karşı aidiyet duygusunun arttığını kaydetti.

BORSA, 5 HAFTADA YÜZDE 28 DÜŞTÜ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının dünya borsalarında neden olduğu panik havası ile yılbaşından bu yana  yaklaşık yüzde 25 değer kaybederken, son 5 haftadaki düşüş yüzde 29 oldu.

2019 yılında yüzde 25 değer kazanarak yılı 114.425 puandan tamamlayan  BIST 100 endeksi, ocakta 124.536 puanı görmesinin ardından Kovid-19 salgınında  merkezin Çin'den Avrupa'ya kayması sonrası tüm dünya borsalarıyla birlikte sert  bir şekilde düşüşe geçti.

Şubatta yüzde 11 değer kaybederek 105.993 puana gerileyen BIST 100  endeksi, Türkiye'de ilk Kovid-19 vakalarının görülmeye başlaması ile martın ilk 2  haftasında yüzde 19 gerileyerek 85.795 puana indi.

Hisse bazlı bakıldığında, bazı sektör ve şirket hisselerinin, oluşan  panik havasından çok daha güçlü bir şekilde etkilendiği görülüyor. Birçok hisse  fiyatı, defter değerinin bile altına gerilerken, bazı günlerde hisselerin işlem  sırasında, taban fiyattan dahi alıcı bulunamaması yatırımcıların borsaya ve hisse  senedi yatırımına bakışını olumsuz etkiliyor.

FIRTINALI HAVADA YATIRIMCININ YANINDA OLAN ŞİRKETLER

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, bu fırtınalı dönemde 40 hisse senedinde şirket tüzel kişiliği ya da ortağı, yatırımcısına destek olmak için elini taşın altına koydu ve hisse geri alımı yaptı.

Hisse geri alımı, borsada halka açık payların şirket ya da şirket  ortakları tarafından kamuoyuna duyurularak alınması anlamına geliyor. Hisse geri  alım programı uygulayan ortaklar, önceden kamuya duyurmadan bu paylardan satış  yapmadıkları için uygulamanın hisse fiyatına olumlu etkisi günübirlik değil, daha  kalıcı oluyor.

Analistler, ortakların pay piyasasında hisse geri alımı yapmasının,  hem işlem sırasına girilen alım emirleriyle fiyatlardaki aşırı düşüşü  engellediğini hem de yatırımcıların ilgili şirkete olan güvenini artırarak ekstra  satış baskısının önüne geçtiğini söyledi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan duyurulara göre,  yaklaşık 51 milyon adet hisse senedi bu kapsamda geri alınırken, alımların tutarı  yaklaşık 215 milyon liraya ulaştı.

Son bir haftada yoğunlaşan hisse geri alımlarında, VakıfBank, Enka İnşaat, Halkbank, TAV Havalimanları, Mardin Çimento ve Turkcell'de en yüksek  tutarlı işlemler gerçekleştirilirken, henüz alıma başlamamasına karşın geri alım  programı için çalıştıklarını açıklayan şirketler de bulunuyor.

GERİ ALIMLAR YATIRIMCI GÜVENİNİ ARTIRIYOR

Borsa İstanbul'da uzun vadeli yatırımcı sayısının emsallerine göre çok  az olduğuna işaret eden analistler, bunun en önemli sebebinin, yatırımcılardaki  güven problemi olduğuna dikkati çekti. Analistler, yatırımcıların şirketlere ve  ortaklarına güveninin arttıkça aidiyet duygusunun artacağını ve uzun vadeli  yatırım stratejilerinin daha fazla karşılık bulacağını söyledi.

Kısa vadeli dalgalanmaların çok sert olduğu böyle dönemlerin, doğru  hissede uzun vadeli yatırım stratejisini benimseyen yatırımcılar için fırsatlar  da barındırdığını ifade eden analistler, panik havasının kararlar üzerinde etkili  olması durumunda kısa vadede endeksteki düşüşlerden çok daha yüksek zararlar  edilebildiğini vurguladı.

Analistler, hisse geri alım programı uygulayan yönetimlerin diğer şirket yöneticilerine de örnek olması gerektiğini belirterek, yatırımcılarda oluşturulacak güven duygusuyla derinleşecek sermaye piyasalarının, tüm Türkiye'ye daha fazla katkı sağlayacağını kaydetti.





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