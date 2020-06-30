Sosyal medya reklamı boykotuna Ford, Microsoft, Adidas, Reebok ve Best Buy da katıldılar.
Boykot büyüyor! Dev markalar bir bir katılıyor
30.06.2020 07:47
Son güncelleme : 30.06.2020 07:47
Nefret söylemini durdurmamakla suçlanan sosyal medya devi Facebook'a yönelik reklam boykotu büyüyor.
Unilever, Starbucks, Coca-Cola, PepsiCo, Levi's ve Verizon'un aldıkları reklam boykotu kararına Microsof, Adidas, Reebok, Ford Motor ve Best Buy da katıldılar.
Ford Motor yaptığı açıklamada, ABD'de sosyal medya platformlarına reklamları 30 gün için durdurma kararı aldıklarını ifade etti.
Adidas ve Reebok da Temmuz ayında Facebook ve Instagram'a reklam vermeyecekler.
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