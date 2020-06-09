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BP 10 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor

09.06.2020 13:14

Son güncelleme : 09.06.2020 13:14
İngiliz enerji devi British Petroleum (BP), 10 bin kişiyi işten çıkarmayı planladığını duyurdu.



AA

Şirket tarafından çalışanlarına gönderilen e-postada işten çıkarmaların yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle şimdilik durdurulduğu, fakat yıl sonuna kadar çalışanların yüzde 15’inin işten çıkarılmasının planlandığı belirtildi.

BP’nin Üst Yönetcisi Bernard Looney, işten çıkarma planına gerekçe olarak petrol fiyatlarındaki düşüşü gösterdi.

Looney, "Petrol fiyatları kar edebileceğimiz seviyenin altına indi. Kazanabileceğimizden çok daha fazla para harcıyoruz. Her gün milyonlarca dolardan bahsediyorum. Kovid-19 salgını baş gösterdi. İnsan trajedilerinin ötesinde, salgın şirketimiz ve sektörümüz için de sonuçları olan büyük çaplı ekonomik bozulmaya neden oldu.” değerlendirmesinde bulundu.

BP'nin dünya genelinde 70 binin üzerinde çalışanı bulunuyor.




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