BP şirketinin eski İcra Kurulu Başkanı John Browne, arzın talebi aşmasından dolayı petrol fiyatlarının uzunca bir süre düşük kalacağını söyledi.
BP`nin eski CEO`sundan petrol yorumu
21.04.2020 15:07
Son güncelleme : 21.04.2020 15:36
REUTERS
BP şirketinin eski İcra Kurulu Başkanı John Browne, küresel petrol piyasalarındaki mevcut durumun 1980'lerin petrol bolluğunu hatırlattığını ifade etti.
BP'yi 1995'ten 2007'ye kadar yöneten Browne, negatif fiyatların depolama kapasitesinin dolması nedeniyle ABD'ye özgü bir durum olduğunu ancak küresel talebin düşük olmasına rağmen üretimin hala fazla olduğunu ifade etti.
Browne, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Fiyatlar çok düşük olacak ve epeyce bir süre düşük ve çok dalgalı kalmaya devam edecek. Bu durum, 1980'lerin ortasında yaşanan duruma çok benziyor. O zaman da çok fazla arz, çok düşük talep vardı ve petrol fiyatları
17 yıl boyunca düşük kalmıştı" dedi.
Öte yandan ABD hafif ham petrolü dün tarihte ilk kez 0 doların altına düştü.
15:2097.491
En Yüksek
|Değişim
|: -1,47%
|| -1.454,41
|Açılış
|: 98.368
|
|Önceki Kapanış
|: 98.946
|
98.503
En Düşük
97.286
15:206,9927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0536
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9928
En Düşük
6,9352
15:207,5841
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0459
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5841
En Düşük
7,5188
15:20376,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -2,30
|Açılış
|: 376,19
|
|Önceki Kapanış
|: 378,49
|
380,27
En Düşük
372,32
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|12,65
|4.129.770
|% 10,00
|
|PETUN
|19,05
|110.570.877
|% 9,99
|
|KNFRT
|10,24
|30.277.931
|% 9,99
|
|BIZIM
|13,45
|80.196.799
|% 9,98
|
|ERSU
|4,08
|17.454.524
|% 9,97
|
|HALKS
|3,45
|40.115
|% -8,73
|
|EPLAS
|13,20
|72.707
|% -7,82
|
|QNBFL
|114,90
|20.644.238
|% -6,96
|
|MERIT
|15,36
|12.584
|% -6,91
|
|TACTR
|3,09
|240.637
|% -6,08
|
|ECILC
|4,82
|625.588.304
|% 6,64
|
|GARAN
|8,19
|428.627.797
|% -2,38
|
|ISFIN
|3,30
|422.805.625
|% -0,30
|
|ODAS
|1,63
|417.743.876
|% 1,24
|
|ASELS
|26,90
|403.586.286
|% -1,82
|
|ODAS
|1,63
|417.743.876
|% 1,24
|
|ECILC
|4,82
|625.588.304
|% 6,64
|
|ISFIN
|3,30
|422.805.625
|% -0,30
|
|GSRAY
|2,48
|210.376.671
|% 7,36
|
|YKBNK
|1,98
|146.692.910
|% -1,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5596
|8,6025
|% -0,48
|
|Frank
|7,1648
|7,2079
|% 0,34
|
|Riyal
|1,8544
|1,8637
|% 0,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.674
|1.675
|-20,63
|
|Altın Gr.
|375
|375
|-3,57
|
|Cumhuriyet
|2.405
|2.463
|-21,20
|
|Tam
|2.468
|2.527
|-33,20
|
|Yarım
|1.202
|1.233
|-10,60
|
|Çeyrek
|603
|617
|-5,40
|
|Gümüş.Ons
|14,80
|14,84
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|-0,09
|
|B. Petrol
|21,02
|21,02
|-4,55
|
Seans Raporu
daha fazla
-
15:32VKGYO
Yüzde -29.32 oranında düşüşle 1.76 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 982, 856 adet işlem
-
15:30VKGYO
Yüzde -29.72 oranında düşüşle 1.75 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 686, 712 adet işlem
-
15:28XU100
Endeks 97, 445 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 52 altında . İşlem hacmi 6, 927.00 milyon TL de
-
15:27TUCLK
Yüzde -4.62 oranında düşüşle 4.34 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 478, 727 adet işlem
-
15:26QNBFL
Yüzde -6.88 oranında düşüşle 115.00 lira fiyatla işlem gören hissede 171, 084 adet işlem