İngiliz hava yolu şirketi British Airways, Londra’daki Gatwick hava alanındaki tüm uçuşları durdurma kararı aldı.
British Airways, Gatwick uçuşlarını durdurdu
31.03.2020 13:44
Son güncelleme : 31.03.2020 13:44
AA
Şirketten yapılan açıklamada, corona virüs (Kovid – 19) nedeniyle uçuş talebinin azalmasıyla Londra’daki Gatwick havaalanında tüm geliş- gidiş uçuşlarının durdurulmasına karar verildiği ve bilet sahipleri ile uçuş opsiyonlarının değerlendirileceği bildirildi.
British Airways’in bağlı olduğu IAG’nin hisselerinin değeri mart ayının başından bu yana yarı yarıya değer kaybetti.
Dün de EasyJet, İngiltere’den tüm uçuşların durdurulduğunu, yeniden faaliyete ne zaman dönüleceğinin ise bilinmediğini bildirmişti.
İngiliz hükümeti, ülke dışındaki vatandaşların ülkeye getirilmesi için British Airlines, EasyJet ve Virgin Atlantic ile çalışıyor.
Hükümet ayrıca İngiltere dışında yaşayan ve ticari uçuşların yapılmadığı destinasyonlardan İngiliz vatandaşlarının ülkeye geri getirilmesi için charter uçuşlarında kullanılmak üzere 75 milyon sterlinlik bir kaynak ayırmıştı.
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|TDGYO
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|SAFKR
|2,64
|305.586
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|ICBCT
|4,08
|29.646.750
|% 9,97
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|TIRE
|6,29
|9.580.932
|% 9,97
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|MTRYO
|3,51
|12.965.325
|% -8,83
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|OZRDN
|1,93
|50.578
|% -8,10
|
|UZERB
|2,13
|63.180
|% -7,79
|
|QNBFL
|105,50
|4.002.939
|% -5,80
|
|COSMO
|2,10
|21.268
|% -4,98
|
|ECILC
|4,88
|456.381.553
|% 6,55
|
|GARAN
|8,24
|372.688.849
|% 2,49
|
|THYAO
|8,96
|345.316.841
|% 2,75
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|PGSUS
|32,88
|282.801.895
|% 5,72
|
|ASELS
|23,60
|249.608.641
|% 1,55
|
|ECILC
|4,88
|456.381.553
|% 6,55
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|IHLGM
|1,01
|77.782.032
|% 5,21
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|GSRAY
|2,15
|152.816.387
|% 6,44
|
|YKBNK
|1,88
|110.318.403
|% 0,53
|
|GARAN
|8,24
|372.688.849
|% 2,49
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|8,1049
|8,1456
|% -0,47
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|Frank
|6,8014
|6,8424
|% -0,43
|
|Riyal
|1,7439
|1,7527
|% -0,06
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.601
|1.602
|-19,83
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|Altın Gr.
|339
|339
|-3,81
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|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,90
|13,94
|-0,14
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|Gümüş Gr.
|2,94
|2,95
|-0,03
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|B. Petrol
|27,14
|27,14
|0,72
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