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Bu hafta en fazla borsa kazandırdı

18.07.2020 08:13

Son güncelleme : 18.07.2020 08:13
Borsa İstanbul`da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,46, altının gram satış fiyatı yüzde 0,10, dolar/TL yüzde 0,01, avro/TL yüzde 1,04 değer kazandı.



BIST 100 endeksi, en düşük 116.125,50, en yüksek 119.451,30 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,46 artarak 118.786,09 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,10 kazanımla 399,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,08 artışla 2.652,00 liraya çıktı. Geçen hafta 647,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 648,00 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,01 değer kazanarak 6,8680 liraya yükseldi, avro da yüzde 1,04 artışla 7,8490 liraya çıktı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,23, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,23 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,50 ile hisse senedi fonları oldu.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05118.786
Değişim :  -0,02% |  -21,44
Açılış :  118.865  
Önceki Kapanış :  118.808  
En Yüksek
119.161 En Düşük
118.361
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISGSY 8,36 7.899.784 % 10,00  
AGYO 2,53 25.191.161 % 10,00  
MERIT 30,80 546.546 % 10,00  
KENT 1.373,10 23.012.756 % 10,00  
LUKSK 22,44 2.707.718 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5995 8,6426 % 0,18  
Frank 7,2842 7,3281 % 0,87  
Riyal 1,8241 1,8332 % 0,06  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.809 1.810 12,40  
Altın Gr. 399 399 3,12  
Cumhuriyet 2.597 2.620 21,00  
Tam 2.675 2.689 21,60  
Yarım 1.298 1.315 10,60  
Çeyrek 651 658 5,20  
Gümüş.Ons 19,32 19,36 0,17  
Gümüş Gr. 4,26 4,27 0,04  
B. Petrol 43,09 43,09 -0,26  
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