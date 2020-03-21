GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?

21.03.2020 09:58

Son güncelleme : 21.03.2020 09:58
Borsa İstanbul`da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 10,26, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 1,72, euro/TL yüzde 0,01 değer kaybederken dolar/TL, yüzde 3,80 değer kazandı.



AA

BIST 100 endeksi, en yüksek 92.263,97 en düşük 81.936,40 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 10,26 azalışla 85.795,79 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,72 kayıpla 314,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,74 azalarak 2.094,00 lira oldu. Geçen hafta 520,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, bu hafta 511,00 liraya indi.

Bu hafta, ABD doları yüzde 3,80 değer kazanarak 6,5500 lira, euro yüzde 0,01 azalışla 7,0210 lira oldu.

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,84, bireysel emeklilik fonları yüzde 3,40 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde tek kazandıran yüzde 0,17 ile para piyasası fonları oldu.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:0585.796
Değişim :  0,70% |  600,40
Açılış :  87.217  
Önceki Kapanış :  85.195  
En Yüksek
88.093 En Düşük
85.005
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GUBRF 13,20 101.701.472 % 10,00  
BIZIM 8,25 21.715.192 % 10,00  
VKING 2,97 16.325.617 % 10,00  
KFEIN 8,69 21.035.582 % 10,00  
EGCYO 0,22 18.919 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6127 7,6509 % 1,58  
Frank 6,6262 6,6661 % 0,23  
Riyal 1,7397 1,7484 % 0,26  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.497 1.498 25,87  
Altın Gr. 315 315 5,24  
Cumhuriyet 2.100 2.132 28,00  
Tam 2.087 2.141 33,52  
Yarım 1.009 1.036 16,22  
Çeyrek 506 518 8,11  
Gümüş.Ons 12,56 12,67 0,50  
Gümüş Gr. 2,64 2,65 0,10  
B. Petrol 27,31 27,31 -1,16  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru