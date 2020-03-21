Borsa İstanbul`da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 10,26, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 1,72, euro/TL yüzde 0,01 değer kaybederken dolar/TL, yüzde 3,80 değer kazandı.
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
21.03.2020 09:58
Son güncelleme : 21.03.2020 09:58
AA
BIST 100 endeksi, en yüksek 92.263,97 en düşük 81.936,40 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 10,26 azalışla 85.795,79 puandan tamamladı.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,72 kayıpla 314,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,74 azalarak 2.094,00 lira
oldu. Geçen hafta 520,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, bu hafta 511,00 liraya indi.
Bu hafta, ABD doları
yüzde 3,80 değer kazanarak 6,5500 lira, euro
yüzde 0,01 azalışla 7,0210 lira oldu.
Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,84, bireysel emeklilik fonları yüzde 3,40 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde tek kazandıran yüzde 0,17 ile para piyasası fonları oldu.
18:0585.796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 600,40
|Açılış
|: 87.217
|
|Önceki Kapanış
|: 85.195
|
88.093
En Düşük
85.005
18:056,5535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0092
|Açılış
|: 6,5040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5440
|
6,5661
En Düşük
6,4561
18:057,0218
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0205
|Açılış
|: 6,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0620
|
7,0356
En Düşük
6,9588
18:05315,18
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 5,16
|Açılış
|: 315,27
|
|Önceki Kapanış
|: 310,02
|
316,50
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|GUBRF
|13,20
|101.701.472
|% 10,00
|
|BIZIM
|8,25
|21.715.192
|% 10,00
|
|VKING
|2,97
|16.325.617
|% 10,00
|
|KFEIN
|8,69
|21.035.582
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,22
|18.919
|% 10,00
|
|TSPOR
|1,98
|240.398.089
|% -9,59
|
|ARTI
|0,64
|80.976
|% -8,57
|
|ISYAT
|2,76
|178.102.374
|% -7,38
|
|KLMSN
|10,55
|35.951.188
|% -5,89
|
|BIMAS
|49,82
|230.875.325
|% -4,56
|
|GARAN
|7,46
|926.810.685
|% -1,58
|
|THYAO
|7,98
|566.607.999
|% 0,50
|
|ASELS
|21,40
|474.681.129
|% 1,42
|
|YKBNK
|1,88
|298.343.804
|% -1,05
|
|ECILC
|3,32
|258.003.896
|% 9,93
|
|YKBNK
|1,88
|298.343.804
|% -1,05
|
|GARAN
|7,46
|926.810.685
|% -1,58
|
|TSPOR
|1,98
|240.398.089
|% -9,59
|
|ODAS
|1,22
|136.666.154
|% 3,39
|
|ISFIN
|3,04
|254.608.127
|% 6,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6127
|7,6509
|% 1,58
|
|Frank
|6,6262
|6,6661
|% 0,23
|
|Riyal
|1,7397
|1,7484
|% 0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.497
|1.498
|25,87
|
|Altın Gr.
|315
|315
|5,24
|
|Cumhuriyet
|2.100
|2.132
|28,00
|
|Tam
|2.087
|2.141
|33,52
|
|Yarım
|1.009
|1.036
|16,22
|
|Çeyrek
|506
|518
|8,11
|
|Gümüş.Ons
|12,56
|12,67
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|2,64
|2,65
|0,10
|
|B. Petrol
|27,31
|27,31
|-1,16
|
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