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Bulgaristan hükümeti borç arayışında

31.03.2020 11:29

Son güncelleme : 31.03.2020 11:41
Bulgaristan Hükümeti bütçenin parlamento tarafından gözden geçirilmesi kaydıyla 10 milyar leva (5 milyar euro) borçlanmaya karar verdi.



AA

Maliye Bakanı Vladislev Goranov, Bakanlar Kurulu oturumunun ardından basına yaptığı açıklamada, “Kovid-19 salgını ile ilgili kriz 3 aydan uzun sürerse  Bulgar ekonomisi 2021 yılının sonunda ancak toparlanabilecek.” dedi.

Goranov, ülkenin 2020 bütçesinde öngörülen 2,2 milyar levalık (1,1  milyar euro) gerekli  borcun yanı sıra Hazine Müsteşarlığı'nın çıkaracağı devlet  tahvili ile 7,8 milyar leva daha borç alınacağını bildirdi. Bunun için hafta  sonuna dek yapılacak parlamentonun olağanüstü oturumunda bütçede gerekli  değişikliklerin yapılması öngörülüyor.

Ülkede 2020 yılında bütçe açığının daha önce sıfır düzeyinde kalması  planlandığını hatırlatan Goranov, Kovid-19 salgınının neden olduğu koşullarda  bütçe açığının 3,5 milyar levayı (1,75 milyar euro) aşması beklendiğini de  aktardı.

Maliye Bakanlığı, nüfusu 7 milyonun altına olan, Avrupa Birliği’nin en yoksul üyesi Bulgaristan’da yeni corona virüs salgını nedeniyle 13 Mart'tan bu  yana ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) döneminde devletin tahmini zararının 1,25  milyar euroya ulaştığını ve her gün ortalama bin 300 kişinin işini kaybettiğini  bildirmişti.





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