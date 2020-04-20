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Bursa`dan 2 milyar dolarlık otomotiv ihracatı

20.04.2020 12:00

Son güncelleme : 20.04.2020 12:00
"Türkiye`nin otomotiv üssü" Bursa, yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 977 milyon dolarlık otomotiv ihracatına imza atarak bu sektördeki liderliğini sürdürdü.



AA

AA muhabirinin Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden aldığı  bilgiye göre, otomotiv sektöründe bu yıla iyi başlangıç yapan Bursa'nın ocak ve  şubat aylarındaki ihracatında geçen yılın aynı aylarına göre artışlar yaşandı.

Bu senenin ocak ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8 artışla  619 milyon 214 bin dolarlık otomotiv ihracatına imza atan Bursa, şubatta ise  geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 21,76 yükselişle 759 milyon 599 bin dolarlık  dış satım gerçekleştirdi.

Çin'de ortaya çıkan ve son dönemde özellikle Avrupa ve ABD'de etkili  olan yeni tip corona virüs salgını nedeniyle Bursa'nın mart ayındaki otomotiv  ihracatı geriledi.

Bursa'dan mart ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,6  düşüşle 598 milyon 565 bin dolarlık otomotiv ihracatı yapıldı.

İLK ÇEYREKTE BURSA LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Otomotiv sektöründe ihracat yapan şehirler incelendiğinde Bursa'nın  ilk çeyrekte liderliğini koruduğu görüldü.

Türkiye'nin otomotiv üssünden bu yılın ilk çeyreğinde, geçen senenin  aynı dönemine göre yüzde 2,97'lik düşüşle 1 milyar 977 milyon dolarlık otomotiv  ihracatı gerçekleştirdi.

Bursa'yı 1 milyar 505 milyon dolarlık otomotiv ihracatıyla Kocaeli  takip etti. Bu yılın ocak-mart döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyar  370 milyon dolarlık otomotiv ihracatının gerçekleştirildiği İstanbul, üçüncü  sırada yer aldı.

Yüzde 2,7 azalışla 1 milyar 209 milyon dolarlık otomotiv dış satımı  gerçekleştiren Sakarya ise dördüncü olarak kayıtlara geçti.

İLK ÇEYREKTE EN ÇOK İHRACAT FRANSA'YA

Otomotiv sektöründe Bursa'dan yabancı pazarlara yapılan ihracat  rakamlarına göre en çok dış satım Fransa'ya yapıldı. Bu yılın ilk çeyreğinde  Bursa'dan Fransa'ya geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 6,8 azalışla 311  milyon 213 bin dolarlık otomotiv ihracatı yapıldı. Fransa'yı 275 milyon 926 bin  dolarlık otomotiv ihracatıyla Almanya takip etti.

Bu yılın ilk çeyreğinde, yüzde 17 düşüş ve 251 milyon 593 bin dolarlık  ihracatla İtalya üçüncü, yüzde 9,5 artış ve 136 milyon 959 bin dolarlık dış  satımla Romanya dördüncü, yüzde 20 düşüş ve 122 milyon 410 bin dolarla İspanya  beşinci sırada yer aldı.

İlk çeyrekte Bursa'dan ABD'ye otomotiv ihracatı yüzde 69,2 artarak 99  milyon 516 bin dolara ulaştı. ABD, bu ihracat rakamıyla en çok ihracat yapılan  altıncı ülke olarak kayıtlara geçti.

Ocak-mart döneminde İsrail'e yapılan otomotiv ihracatı da yüzde 70  arttı. 65 milyon 621 bin dolarlık ihracatın yapıldığı İsrail, en çok ihracat  yapılan ülke sıralamasında 10'uncu sırada yer aldı.





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